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3 ilde toplu taşıma kullananlar yaşadı! O tarihte ücretsiz olacak

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3 ilde toplu taşıma kullananlar yaşadı! O tarihte ücretsiz olacak
Ulaşım için otobüs ya da metrobüs kullananlar o tarihte toplu taşıma araçları ücretsiz olacak mı diye araştırıyorlar. İşte detaylar haberimizde…

Metropol şehir İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş 15 Temmuz resmî tatil olduğu gün ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Detaylar haberimizde…banka

TOPLU TAŞIMA KULLANANLARA MÜJDE! O TARİHTE TAMAMEN ÜCRETSİZ OLACAK: MARMARAY, İZBAN…

Her sabah işe ya da okula gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanırız. Genel olarak resmî tatil günlerinde belediyeler toplu taşımalara binen vatandaştan ücret almazlar. O resmî tatil günlerinden birisi de 15 Temmuz günüdür. Peki İstanbul da 15 temmuz günü toplu taşıma araçları ücretli olacak yada ücretsiz mi olacak. İşte tüm ayrıntılar haberimizde…

15 Temmuz'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı sorusu ülke gündemine oturdu. 15 Temmuz'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı sorusu ülke gündemine oturdu. Bu konudaki bilgiler Resmî Gazete'de yayımlandı.

15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Aylardan Temmuz olduğu için halk 15 Temmuz'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağıyla ilgileniyordu. 15 Temmuz Cumartesi günü toplu taşıma kullanan vatandaşlara sevindirici bir haber geldi. Kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen bazı mal ve hizmetlerden kimlerin ücretsiz veya indirimli yararlanabileceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Açıklama doğrultusunda, 15 Temmuz Demokratik Birlik Günü'nün ücretsiz olacağı gerekçesi ile 15 Temmuz Cumartesi günü Marmaray ve İzban'a seferler ile Gayrettepe İstanbul Havalimanı'ndaki metro seferlerinin iptal edileceği açıklandı.

Yaşam
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