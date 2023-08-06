30 yaşından küçüklere müjde! Sayılı günler kaldı: Beş kuruş para ödemeyecekler

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı 'Seyahat Aşkı Uygulaması', milyonlarca gencin çeşitli eyaletlerdeki GSB yurtlarında ücretsiz kalabildiğini tespit etti. Yukarıdaki başvurulara istinaden 27 Ağustos'a kadar 30 yaş altı milyonlarca gencin bu imkanlardan yararlanabileceği bildirildi. Ancak, uygulamadan yararlanmak için öğrenci olmanız gerekmediğini lütfen unutmayın.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?





Talepler en az bir gün önceden 0 472 (ALO GSB) aranarak yapılabilir. Kimlik fotokopisi ile sadece TC kaydı yapılabilir.

Ücretsiz yurt, yaz aylarında aynı şehirde 5 geceye kadar kalmanıza izin verir. Ancak konaklamanız süresince herhangi bir ek ücret alınmamakta ve kahvaltı ya da yemek servisi verilmemektedir. Yurtlara giriş saati 16:00'dır. Misafirler, konaklamalarının bitiminden sonra en geç saat 13:00'e kadar odadan ayrılmalıdır.

Yurtlara en erken çıkış saati 05:00, en geç giriş saati 01:00'dir. Konaklamanız boyunca odalar her gün 13.00-17.30 saatleri arasında temizlenecektir. İstanbul yurt bilgilerini https://seyahatsever.gsb.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu fırsat, gençlerin sadece maddi olarak rahatlamasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda onlara ülkenin farklı illerini keşfetme fırsatı da veriyor. Devlet tarafından yapılan bu uygulama, gençlerin seyahat etmesinin teşvik edilmesine önemli sağlamaktadır.

Bu fırsattan faydalanmak isteyen gençlerin belirlenen süre içerisinde başvuruda bulunmaları ve ücretsiz konaklamaşansını değerlendirmeleri gerekmektedir.