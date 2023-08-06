  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. 30 yaşından küçüklere müjde! Sayılı günler kaldı: Beş kuruş para ödemeyecekler

30 yaşından küçüklere müjde! Sayılı günler kaldı: Beş kuruş para ödemeyecekler

Yayınlanma:
30 yaşından küçüklere müjde! Sayılı günler kaldı: Beş kuruş para ödemeyecekler
Milyonlarca gencin seyahat başvurularının bir parçası olarak devlet konutlarında ücretsiz kalabilecekleri söyleniyor. Detaylar haberimizde..

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı 'Seyahat Aşkı Uygulaması', milyonlarca gencin çeşitli eyaletlerdeki GSB yurtlarında ücretsiz kalabildiğini tespit etti. Yukarıdaki başvurulara istinaden 27 Ağustos'a kadar 30 yaş altı milyonlarca gencin bu imkanlardan yararlanabileceği bildirildi. Ancak, uygulamadan yararlanmak için öğrenci olmanız gerekmediğini lütfen unutmayın.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı seyahatsever uygulaması

Talepler en az bir gün önceden 0 472 (ALO GSB) aranarak yapılabilir. Kimlik fotokopisi ile sadece TC kaydı yapılabilir.

Ücretsiz yurt, yaz aylarında aynı şehirde 5 geceye kadar kalmanıza izin verir. Ancak konaklamanız süresince herhangi bir ek ücret alınmamakta ve kahvaltı ya da yemek servisi verilmemektedir. Yurtlara giriş saati 16:00'dır. Misafirler, konaklamalarının bitiminden sonra en geç saat 13:00'e kadar odadan ayrılmalıdır.

Yurtlara en erken çıkış saati 05:00, en geç giriş saati 01:00'dir. Konaklamanız boyunca odalar her gün 13.00-17.30 saatleri arasında temizlenecektir. İstanbul yurt bilgilerini https://seyahatsever.gsb.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu fırsat, gençlerin sadece maddi olarak rahatlamasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda onlara ülkenin farklı illerini keşfetme fırsatı da veriyor. Devlet tarafından yapılan bu uygulama, gençlerin seyahat etmesinin teşvik edilmesine önemli sağlamaktadır.

Bu fırsattan faydalanmak isteyen gençlerin belirlenen süre içerisinde başvuruda bulunmaları ve ücretsiz konaklamaşansını değerlendirmeleri gerekmektedir.

Yaşam
Arabasını muayeneye götüren şaşıp kalıyor! Kontrol etmeden yola çıkan yandı
Arabasını muayeneye götüren şaşıp kalıyor! Kontrol etmeden yola çıkan yandı
Otobüse binen vatandaşlara kötü haber! Zam yerine o kişilere binişler kaldırıldı!
Otobüse binen vatandaşlara kötü haber! Zam yerine o kişilere binişler kaldırıldı!
Cinsel ilişkiden önce bu hataya sakın düşmeyin! Tüm geceniz kabusa dönüşebilir
Cinsel ilişkiden önce bu hataya sakın düşmeyin! Tüm geceniz kabusa dönüşebilir
Tapunuzda bu ibare var mı hemen bakın! Eğer varsa her an tapunuz elden gidebilir
Tapunuzda bu ibare var mı hemen bakın! Eğer varsa her an tapunuz elden gidebilir
Bulaşık tabletlerine para dökmeye son! Bu malzemelerle yapınca bulaşıklar pırıl pırıl oluyor
Bulaşık tabletlerine para dökmeye son! Bu malzemelerle yapınca bulaşıklar pırıl pırıl oluyor
Her bahçede mutlaka var! Toplaması kolay, kilosu 90 TL: Altın kadar kazandırıyor
Her bahçede mutlaka var! Toplaması kolay, kilosu 90 TL: Altın kadar kazandırıyor
Sigortası 1997 1999 2000 2002 yıllarında olanlara müjde! EYT'siz emekli olma yaşı düştü!
Sigortası 1997 1999 2000 2002 yıllarında olanlara müjde! EYT'siz emekli olma yaşı düştü!