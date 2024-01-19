31 Ocak'a kadar başvuru şartı var! Hesaplara 400 TL geri yatırılacak

Ziraat Bankası’ndan müjdeli haber geldi. Bu, vatandaşların market alışverişini kolaylaştıracak. Bankart ile anlaşmalı olan tüm market, bakkal, kasap, manav ve şarküterilerde aynı anda yapılan her 750 TL ve üzeri alışverişte 40 TL, toplam 400 TL Bankkart Lira ödemesi yapılacağı bildirildi. İşte Ziraat Bankası'nın herkesi heyecanlandıran kampanyasının detayları...

ZİRAAT BANKASI MARKET ALIŞVERİŞ KAMPANYASI

Ziarat Bankası'nın duyurduğu kampanya 1 Ocak - 31 Ocak tarihleri ​nin arasında geçerli olacak. Kampanyaya katılmak isteyen banka müşterileri, bankkart.com.tr adresinden Bankkart Mobil'i kullanabilir veya MARKET ile 4757'ye SMS gönderebilirler.

Bu fırsattan faydalanmak için satın almadan önce kampanyaya katılmanız gerekmektedir. İşlemlerin Bankkart üye işyerleri ile Bankkart POS'ta yapılması gerekmektedir. Kampanyaya yalnızca aynı iş istasyonundan aynı gün içinde yapılan ilk işlem dahil edilecektir. Ayrıca e-ticaret üzerinden yapılan işlemler kampanya kapsamına girmemektedir.

Bankkart Lira, promosyon koşullarını sağlayan müşterilerin kartlarına anında yüklenmektedir. Bir müşterinin kampanya süresi boyunca kazanabileceği Bankkart Lirası maksimum tutarı 400 TL'dir.

Kazandığınız banka kartı lirasını, fatura tarihine kadar istediğiniz zaman banka kartıyla yapacağınız alışverişlerde kullanabilirsiniz. Kazanılan Bankkart Liralar sadece Bankkart ile anlaşmalı üye işyerleri işlemlerinde kullanılabiliyor.

KAMPANYA DETAYLARI

- Bankkart Başak, Bankkart Business, Bankkart Bedava ürünleriyle yapılan işlemler kampanyaya dahil edilmemiştir.

- Kampanyaya katılım yalnızca ilk kez kart sahipleri ile sınırlıdır.

- Kampanya kapsamında kartlara yapılan çekimler geçerli değildir.

- Nakit çekme, ön provizyon, iade, iptal ve banka kartı lira işlemleri hariçtir.

- Promosyon süresi içerisinde yapılan işlemin iade edilmesi halinde kazanılan Bankart Lirası iade edilecektir.

- Bankkart kumbaranızda yeterli Bankkart Lirası olmaması durumunda kalan tutar ekstrenizden tahsil edilecektir.

- Zirat Bankas A.Ş., kampanya şartlarını değiştirme ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.