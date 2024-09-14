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31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali Tüm Görkemiyle Başladı

Aspendos'da sahnelenen Aida operası ile başlayan festival, sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 01:00
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 01:08
31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali Tüm Görkemiyle Başladı

31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, ünlü Aida operası ile resmen açıldı.

Açılış Töreni ve Açıklamalar

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleşen açılışta, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk konuşma yaptı. Sağtürk, festivalin etkileyici mimarisi ve akustiği içerisinde düzenleniyor olmanın mutluluğunu paylaştı.

Bu yıl birçok festivalde tarihi seyirci rekorlarına ulaştıklarını vurgulayan Sağtürk, “15. İstanbul Opera ve Bale Festivali, 7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali ile 21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde büyük başarılara imza attık. Şimdi de Aspendos Festivali'nde benzer bir başarı yakalamayı umuyoruz. Bu başarılarımızda, sanatseverlerimizin büyük destekleri büyük rol oynadı. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz.” dedi.

Aida Operası ve Eserin Detayları

Sağtürk’ün konuşmasının ardından, Giuseppe Verdi’nin yazdığı 3 perdelik Aida operası, Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri tarafından sahnelendi. Orkestra şefi Lorenza Castriota yönetimindeki eserde, solistler Mahir Seyrek yönetimindeki korolarla birlikte sahne aldı.

Operanın tarihi ve kültürel araştırmalarını Ravivaddhana Monipong Sisowath, rejisörlüğünü ise Vincenzo Grisostomi Travaglini üstlendi. Eserin dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Savaş Camgöz ve Gürcan Kubilay, koreografisini ise Armağan Davran, Ömür Uyanık ve Sergei Terechenko gerçekleştirdi. Işık tasarımında ise Fuat Gök imzası yer aldı.

Başrollere Dikkat!

Operada, Aida rolünü Joana Zhelezcheva, Radames rolünü Walter Fraccaro, Amneris rolünü Medine Tuganova, Amonasro rolünü Serhat Konukman, Ramfis rolünü Engin Suna, Mısır Kralı Il Re rolünü Şafak Güç, Haberci rolünü İsmail Enis Ok ve Sacerdotessa rolünü Serap Demirhan canlandırdı.

Festivale, 16 Eylül'de gerçekleşecek olan “Opera Gala Gecesi” konseri ile devam edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, "Aida" operası ile başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, "Aida" operası ile başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, "Aida" operası ile başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, "Aida" operası ile başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, "Aida" operası ile başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, "Aida" operası ile başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, "Aida" operası ile başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, "Aida" operası ile başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, "Aida" operası ile başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, "Aida" operası ile başladı.

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