32. Adana Altın Koza'da Onur Ödülleri Mehmet Aslantuğ ve Meral Orhonsay'a

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Onur Ödülleri

Gecede müzik ve duygusal anlar öne çıktı

Adana'da bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında düzenlenen Onur Ödülleri gecesi, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Ali İhsan Varol'un üstlendiği törende, şef Eray İnal yönetiminde Çukurova Symphonic Project tarafından Film Müzikleri Konseri sahnelendi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, törende yaptığı konuşmada, önemli bir gecede bir araya geldiklerini belirtti. Geçer, "Bu ödüller onların emeklerine duyduğumuz saygının küçük bir ifadesidir." dedi.

Konuşmanın ardından ödüle layık görülen oyuncu Mehmet Aslantuğ, ödülünü Güngör Geçer'in elinden aldı. Diğer ödül sahibi Meral Orhonsay ise rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadı.

