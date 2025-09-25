32. Adana Altın Koza'da Onur Ödülleri Mehmet Aslantuğ ve Meral Orhonsay'a

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Onur Ödülleri Mehmet Aslantuğ ve Meral Orhonsay'a verildi; Orhonsay törene rahatsızlığı nedeniyle katılmadı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 22:55
32. Adana Altın Koza'da Onur Ödülleri Mehmet Aslantuğ ve Meral Orhonsay'a

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Onur Ödülleri

Gecede müzik ve duygusal anlar öne çıktı

Adana'da bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında düzenlenen Onur Ödülleri gecesi, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Ali İhsan Varol'un üstlendiği törende, şef Eray İnal yönetiminde Çukurova Symphonic Project tarafından Film Müzikleri Konseri sahnelendi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, törende yaptığı konuşmada, önemli bir gecede bir araya geldiklerini belirtti. Geçer, "Bu ödüller onların emeklerine duyduğumuz saygının küçük bir ifadesidir." dedi.

Konuşmanın ardından ödüle layık görülen oyuncu Mehmet Aslantuğ, ödülünü Güngör Geçer'in elinden aldı. Diğer ödül sahibi Meral Orhonsay ise rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadı.

Adana'da bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Adana...

Adana'da bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda "Onur Ödülleri" gecesi düzenlendi.

Adana'da bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Adana...

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Audi A6, BMW 5 Serisi, Genesis G80, Volvo S90 bomba rakip: 2024 Mercedes-Benz E-Serisi fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu
2
32. Adana Altın Koza'da Onur Ödülleri Mehmet Aslantuğ ve Meral Orhonsay'a
3
Artconcept Adana Çağdaş Sanat Fuarı TÜYAP Adana'da devam ediyor
4
Neşet Ertaş Kırşehir'de Mezar Başında Anıldı — 13. Yıl
5
Mersin Erdemli'de Yangında Yarım Kalan Düğün Hayırseverlerle Yeniden Yapıldı
6
Bu Hafta 9 Film Vizyonda: Oflu Hoca 5, Sevince, Gündüz Apollon Gece Athena
7
Bursa'da Zeki Müren'i Anma Gecesi — Yıldırım Bekçi ve Melihat Gülses Sahne Aldı

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim