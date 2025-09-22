32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı: Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini buldu

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı

Orhan Kemal Emek Ödülleri geceye damga vurdu

Bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali açılış töreni ve "Orhan Kemal Emek Ödülleri" gecesi ile Merkez Park Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi. Törenin sunuculuğunu Jülide Ateş üstlendi; festival kapsamında katılan filmler izleyicilerle paylaşıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, törende yaptığı konuşmada bu yıl Türk sinemasının önemli kayıplar verdiğini belirtti ve sanatın önemine vurgu yaptı. Geçer, "Sinema bir milletin kültürel mirası, milli hafızasını oluştururken aynı zamanda bizleri hem bireysel hem de kolektif düzeyde dönüştürebilir. Görünenin ardından görünmeyeni, sesin ardındaki sessizliği duyurabilir. İşte tam da bu anlayışla bu yıl festivalimizi barış, özgürlük ve umut temalarında düzenledik. Çünkü sinema savaşların, adaletsizliklerin, yasakların karşısında barışın, özgürlüğün ve umudun sesidir." dedi.

Tören kapsamında Orhan Kemal Emek Ödülleri yönetmen ve yapımcı Biket İlhan, yönetmen Yaşar Seriner ve oyuncu Mahmut Cevher'e takdim edildi. Sağlık problemleri nedeniyle törene katılamayan Yaşar Seriner'in ödülünü festival yürütme kurulu başkanı Menderes Samancılar aldı.

Ödül töreninin ardından sahne alan Ceylan Ertem bir konser verdi. Törene festivalde görev alan jüri üyeleri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

