33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Hayatını garantiye alıp memur olarak çalışmak isteyenler tarafından personel alım ilan ve açıklamaları yakından takip ediliyor. Ekim ayı içerisinde çeşitli kamu kurumları, toplamda 3.763 kişiyi kadrosuna dahil üzere personel alımı ilanları yayımladı. Bu kapsamda, subay, hemşire, zabıta, itfaiyeci, uzman yardımcısı ve bilişim personeli gibi birçok farklı pozisyonda alımlar yapılacak. Alımı yapılacak kurum ve pozisyonlar haberimizde. İşte detaylar...
HANGİ KURUMLARA PERSONEL ALIMI YAPILACAK
7 bakanlık, 11 belediye, 2 kalkınma ajansı, 5 üniversite, Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi birçok kurum, farklı pozisyonlarda değerlendirilmek üzere ihtiyacı olan personel sayılarını belirledi. te dikkat çeken bazı kurumların alım detayları :
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: 4 sözleşmeli canlı model
Bozköy Belediyesi: 1 harita teknikeri
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi: 17 sözleşmeli personel
Pütürge Belediyesi: 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB): 4 alan uzmanı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB): 100 müfettiş yardımcısı
Tarım ve Orman Bakanlığı: 2 işçi
Kültür ve Turizm Bakanlığı: 15 bilişim personel- 175 sözleşmeli sanatçı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) 1 Kıdemli Sistem Uzmanı, 2 Ağ ve Güvenlik Uzmanı, 2 Sistem Uzmanı, 1 Bilgi Güvenliği Uzmanı, 1 İş Uzmanı personeli alımı yapacak.
İçişleri Bakanlığı: 23 sözleşmeli bilişim personeli
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 2 bin 390 sözleşmeli personel alımı
Adalet Bakanlığı, 100 icra müdürü ve yardımcısı alımı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü; 1 yazılım uzmanı ve 3 kıdemli yazılım uzmanı
(KOSGEB) 6 yazılım, analiz ve tasarım uzmanı ile 1 bilgi güvenliği uzmanı
Kırşehir ili Mucur Belediye Başkanlığı 1 memur alımı, 1 itfaiye eri alımı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı; 15 sözleşmeli personel alımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 148 personel alımı
TÜİK 5 bilişim personeli,
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı: 8 uzman yardımcısı
Diyanet İşleri Başkanlığı: 20 personel alımı
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü; 100 sözlweşmeli personel alımı
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü 2 sözleşmeli personel
Niğde ili Hacıabdullah Belediye Başkanlığı: 2 memur alımı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı; 5 persoenl alımı
Mardin ili Savur Belediye Başkanlığı 1 sözleşmeli personel alımı
Çanakkale ili Biga Belediye Başkanlığı: 2 sözleşmeli persoenl alımı
Erzurum ili Hınıs Belediye Başkanlığı: 1 adet inşaat mühendisi alımı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı: 300 itfaiye eri gibi alımlar açıklanmış iken ülke genelinde bir çok belediyeye sözleşmeli personel ve memur alımı yapılacağı belirtildi. Alımlar Ekim ayında başlamış olup, her kuruma göre başvuru tarihleri değişkenlik göstermektedir.