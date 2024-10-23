33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Hayatını garantiye alıp memur olarak çalışmak isteyenler tarafından personel alım ilan ve açıklamaları yakından takip ediliyor. Ekim ayı içerisinde çeşitli kamu kurumları, toplamda 3.763 kişiyi kadrosuna dahil üzere personel alımı ilanları yayımladı. Bu kapsamda, subay, hemşire, zabıta, itfaiyeci, uzman yardımcısı ve bilişim personeli gibi birçok farklı pozisyonda alımlar yapılacak. Alımı yapılacak kurum ve pozisyonlar haberimizde. İşte detaylar...

HANGİ KURUMLARA PERSONEL ALIMI YAPILACAK

7 bakanlık, 11 belediye, 2 kalkınma ajansı, 5 üniversite, Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi birçok kurum, farklı pozisyonlarda değerlendirilmek üzere ihtiyacı olan personel sayılarını belirledi. te dikkat çeken bazı kurumların alım detayları :

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: 4 sözleşmeli canlı model

Bozköy Belediyesi: 1 harita teknikeri

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi: 17 sözleşmeli personel

Pütürge Belediyesi: 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB): 4 alan uzmanı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB): 100 müfettiş yardımcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı: 2 işçi

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 15 bilişim personel- 175 sözleşmeli sanatçı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) 1 Kıdemli Sistem Uzmanı, 2 Ağ ve Güvenlik Uzmanı, 2 Sistem Uzmanı, 1 Bilgi Güvenliği Uzmanı, 1 İş Uzmanı personeli alımı yapacak.

İçişleri Bakanlığı: 23 sözleşmeli bilişim personeli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 2 bin 390 sözleşmeli personel alımı

Adalet Bakanlığı, 100 icra müdürü ve yardımcısı alımı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü; 1 yazılım uzmanı ve 3 kıdemli yazılım uzmanı

(KOSGEB) 6 yazılım, analiz ve tasarım uzmanı ile 1 bilgi güvenliği uzmanı

Kırşehir ili Mucur Belediye Başkanlığı 1 memur alımı, 1 itfaiye eri alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı; 15 sözleşmeli personel alımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 148 personel alımı

TÜİK 5 bilişim personeli,

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı: 8 uzman yardımcısı

Diyanet İşleri Başkanlığı: 20 personel alımı

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü; 100 sözlweşmeli personel alımı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü 2 sözleşmeli personel

Niğde ili Hacıabdullah Belediye Başkanlığı: 2 memur alımı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı; 5 persoenl alımı

Mardin ili Savur Belediye Başkanlığı 1 sözleşmeli personel alımı

Çanakkale ili Biga Belediye Başkanlığı: 2 sözleşmeli persoenl alımı

Erzurum ili Hınıs Belediye Başkanlığı: 1 adet inşaat mühendisi alımı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı: 300 itfaiye eri gibi alımlar açıklanmış iken ülke genelinde bir çok belediyeye sözleşmeli personel ve memur alımı yapılacağı belirtildi. Alımlar Ekim ayında başlamış olup, her kuruma göre başvuru tarihleri değişkenlik göstermektedir.



