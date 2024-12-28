4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Merkez Bankası'nın son faiz kararı, mevduat sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Politika faizinin %50'den %47,50'ye çekilmesi, yatırımcıların gözlerini mevduat faizlerine çevirmesine neden oldu. 22 ay aradan sonra 250 baz puanlık bu indirim, mevduat getirilerinin ne yönde etkileneceğini merak konusu haline getirdi.

Yatırımcılar, 'Paramı nerede değerlendirmeliyim?', 'En yüksek faizi hangi banka veriyor?' gibi soruları yanıt arıyor. İşte bireysel yatırımcıların en sık sorduğu sorular ve 100.000 TL’nin örnek getiri hesaplamaları.

Mevduat Faizleri Düşecek Mi?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi, mevduat faiz oranlarına nasıl yansıyacak? Bankaların faiz oranlarında güncellemeler kaçınılmaz görünüyor. Aşağıda, mevduat faiz oranlarının güncel durumunu ve 100.000 TL birikim için beklenen getiri hesaplamalarını bulabilirsiniz:

Hangi Banka Ne Kadar Faiz Verecek?

TEB, Odea Bank, Alternatif Bank, HSBC: %53 - Aylık brüt getiri: yaklaşık 4.416 TL

%53 - Aylık brüt getiri: yaklaşık 4.416 TL Anadolubank: %55 - Aylık brüt getiri: yaklaşık 4.583 TL

%55 - Aylık brüt getiri: yaklaşık 4.583 TL ING: %52 - Aylık brüt getiri: yaklaşık 4.333 TL

%52 - Aylık brüt getiri: yaklaşık 4.333 TL Denizbank: %50 - Aylık brüt getiri: yaklaşık 4.166 TL (eski oran %51)

%50 - Aylık brüt getiri: yaklaşık 4.166 TL (eski oran %51) Akbank: %49,50 - Aylık brüt getiri: yaklaşık 4.125 TL (eski oran %50)

%49,50 - Aylık brüt getiri: yaklaşık 4.125 TL (eski oran %50) Garanti BBVA: %46 - Aylık brüt getiri: yaklaşık 3.833 TL (eski oran %49)

%46 - Aylık brüt getiri: yaklaşık 3.833 TL (eski oran %49) Türkiye İş Bankası: %48 - Aylık brüt getiri: yaklaşık 4.000 TL

%48 - Aylık brüt getiri: yaklaşık 4.000 TL QNB Finansbank: %48,50 - Aylık brüt getiri: yaklaşık 4.041 TL

%48,50 - Aylık brüt getiri: yaklaşık 4.041 TL Enpara: %43 (100.000 TL’ye kadar %40 faiz) - Aylık brüt getiri: yaklaşık 3.333 TL

Bu bilgiler ışığında, bankalar arasında kıyaslama yaparak en uygun faiz oranlarını değerlendirmek, yatırımcılar için kritik bir adım olacak.