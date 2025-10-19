4. Borçka Uluslararası Tiyatro Festivali Artvin'de Başladı

Borçka Belediyesi'nin düzenlediği 4. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı; gösterimler 26 Ekim'e kadar her akşam 19.30'da gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 15:11
4. Borçka Uluslararası Tiyatro Festivali Artvin'de Başladı

4. Borçka Uluslararası Tiyatro Festivali Artvin'de başladı

Borçka'da renkli açılış korteji

Artvin'de, Borçka Belediyesi tarafından organize edilen 4. Borçka Uluslararası Tiyatro Festivali resmi olarak başladı.

Festival kapsamında belediye başkanlığı önünde buluşan tiyatro oyuncuları ve katılımcılar, yöresel şarkılar eşliğinde horon oynayarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü ve festival coşkusunu ilçeye taşıdı.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, etkinliğin uluslararası nitelikte olduğunu, farklı ülkelerden tiyatro ekiplerinin ilçeye geldiğini vurgulayarak festivale ilişkin bilgiler paylaştı.

Orhan, festivalin 26 Ekim'e kadar süreceğini belirterek, her akşam saat 19.30'da Acarlar Meslek Yüksekokulu'nda, köylerde ve belediyeye ait sosyal alanlarda tiyatro gösterimleri yapılacağını; ayrıca söyleşiler ve halk müziği etkinliklerinin yer alacağını söyledi.

Festivalin ilk gününde Apsolit adlı oyun, Acarlar Meslek Yüksekokulu sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

Artvin'de, Borçka Belediyesince organize edilen "4. Borçka Uluslararası Tiyatro Festivali"...

Artvin'de, Borçka Belediyesince organize edilen "4. Borçka Uluslararası Tiyatro Festivali" başladı.

Artvin'de, Borçka Belediyesince organize edilen "4. Borçka Uluslararası Tiyatro Festivali"...

İLGİLİ HABERLER

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
4. Borçka Uluslararası Tiyatro Festivali Artvin'de Başladı
2
Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı
3
Malatya Kültür Yolu Festivali 4-12 Ekim'de başlıyor
4
Adana'da 4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı: 12 kg Kur'an Ayetli Tespih Sergileniyor
5
Trabzon'da Türk Mutfağı Haftası: Coğrafi İşaretli Ürünler Tanıtıldı
6
Devlet Opera ve Balesi'nden Çelebi Operası'na Büyük Taşıma: Atatürk'ün Mirasına Saygı
7
SMA Hastası 14 Yaşındaki Sencer'in Eğitim Mücadelesi

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)