4. Borçka Uluslararası Tiyatro Festivali Artvin'de başladı

Borçka'da renkli açılış korteji

Artvin'de, Borçka Belediyesi tarafından organize edilen 4. Borçka Uluslararası Tiyatro Festivali resmi olarak başladı.

Festival kapsamında belediye başkanlığı önünde buluşan tiyatro oyuncuları ve katılımcılar, yöresel şarkılar eşliğinde horon oynayarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü ve festival coşkusunu ilçeye taşıdı.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, etkinliğin uluslararası nitelikte olduğunu, farklı ülkelerden tiyatro ekiplerinin ilçeye geldiğini vurgulayarak festivale ilişkin bilgiler paylaştı.

Orhan, festivalin 26 Ekim'e kadar süreceğini belirterek, her akşam saat 19.30'da Acarlar Meslek Yüksekokulu'nda, köylerde ve belediyeye ait sosyal alanlarda tiyatro gösterimleri yapılacağını; ayrıca söyleşiler ve halk müziği etkinliklerinin yer alacağını söyledi.

Festivalin ilk gününde Apsolit adlı oyun, Acarlar Meslek Yüksekokulu sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

