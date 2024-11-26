4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel alımları ile alakalı gün gün yeni bilgiler açıklanmaya devam ediyor. Her kamu kurumu, ihtiyacı olan personel sayısını belirlerken, kendi bünyesinde ihtiyacı olan personele ilişkin detaylar da gün gün Resmi Gazete’de yayımlanıyor. Son olarak yapılan açıklamada DSİ’ye yeni personel alımı yapılacağı belirtildi. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklaması yapılan ve Resmi Gazete’de onay alarak yayımlanan yeni personel alımı detaylarında taşra merkezlerinde çalıştırılmak üzere, DSİ bünyesine 515 işçinin alınacağı ifade edildi.

DSİ PERSONEL ALIMI HANGİ POZİSYONLARDA OLACAK

DSİ tarafından yapılan açıklamada işçi alımının, iki farklı yöntemle gerçekleştirileceği ifade edildi. Bunlardan 263 işçi, noter kurası ile belirlenecek iken sırasıyla sürveyan, sondaj işçisi ve teknisyen pozisyonları için alım gerçekleştirilecek. İkinci alım şekli ise sınavla olacak ve 252 işçi ise uygulanacak sınavlar sonucunda işe alınacak. Alım yapılacak pozisyonlar arasında ekskavatör, dozer ve greyder operatörleri yer alıyor.

DSİ PERSONEL ALIMI SINAV SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK

DSİ personel alımında sınavlar yazılı ve sözlü sınav olarak gerçekleştirilecek iken mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular sınavlarda yer alacak. Detaylarda adayların 100 puan üzerinden 60 puan almış olma zorunluluğu mevcut.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Yapılan açıklama kapsamında DSİ personel alımı için başvuruların 29 Kasım tarihinde sona ereceği belirtildi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvurular tamamlanabilecek iken İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan ilanlarda, her bir pozisyon için aranılan özel şartların yer aldığı ifade edildi.

DSİ PERSONEL ALIMI KURA TARİHLERİ

Adaylar için belirlenen kura çekimi 16 Aralık 2024 tarihinde noter huzurunda yapılacak. Bu çekimle, alım sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi sağlanacak.



