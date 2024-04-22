40 bin TL maaşla kamuya bekçi alımı yapılacak! İlkokul, ortaokul, lise mezunlarına müjde

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı, 2024 yılı için Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım süreci ile ilgili merakla beklenen duyuruları yapmaya hazırlanıyor. Ülke genelinde görevlendirilmek üzere bekçi alımı yapılacak ve başvurular, PA.edu.tr internet adresi üzerinden veya e-Devlet üzerinden gerçekleşecek.

Henüz başvuru sürecinin başlangıç tarihi açıklanmasa da, bekçi alımı için başvuru şartları ve kontenjan dağılımları başvuru kılavuzunda detaylı bir şekilde yer alacak. Bekçi alımı başvurularının yakın zamanda başlaması bekleniyor; bu nedenle, ilgilenen adayların resmi duyuruları yakından takip etmeleri öneriliyor.





Başvuru şartları arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak ve belirli boy ile beden kitle indeksine sahip olmak gibi kriterler bulunuyor. Ayrıca, başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak ve askerlik hizmetini tamamlamış olmak gibi önemli koşullar da başvuru sürecinde aranacak.

İçişleri Bakanlığı ve Polis Akademisi Başkanlığı'nın ilerleyen günlerde yapacağı resmi açıklamalarla, bekçi alım sürecinin başlama tarihi ve diğer detaylar netlik kazanacak. Adayların bu süreci dikkatle takip ederek başvurularını zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirmeleri öneriliyor.

