5 adımda kabaran saçlardan kurtulun! Özellikle kıvırcık saçlılar bu yönteme bayılacak

Saçların elektriklenmesi veya kabarmasının birçok farklı nedeni olabilirken en temel nedeni saçtaki nem eksikliğidir. Yeterince neme sahip olmayan saçlar hava ile birleştiğinde şişecek ve aynı zamanda saça gerekli nemi sağlayamayacağı için sağlıklı ve yerinde durmayacaktır. Saçtaki elektriklenme problemlerinin başlıca nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

- Saçı aşırı sıcağa veya soğuğa maruz bırakmak

- Sentetik bileşenler içeren malzemelerle temas eden saçlar

- Saçını sık sık yıkamak

- Saçların cinsine uygun olmayan bazı bileşenlerin saç ile temas etttirilmesi

- Saçtaki nem eksikliği

- Saç tipinize uygun olmayan şampuan veya saç kremi kullanmak

Yukarıdaki faktörler nedeniyle, saçta elektriklenme veya başka bir deyişle elektriklenme sorununun ortaya çıkma olasılığı çok yüksektir. Bu durumlarda gerekli müdahalelerin yapılmaması, sağlıksız saç şekline ve ileride saç dökülmesi ve saç dökülmesi gibi sorunlara neden olacaktır. Sağlıklı saç büyümesi için saç tipinize ve ihtiyaçlarınıza göre düzenli bir bakım rejimi uygulamayı unutmayın.

Saçların elektriklenmemesi için ne yapılmalı?





Saç elektriklenme sorununu ortadan kaldırmanın bir numaralı yöntemi elektriklenme sorununa neden olan yöntemin tespit edilmesidir. Saç dökülmesine neden olan durumu belirlemek ve düzeltmek için doğru malzemeleri veya yöntemleri kullanmak, elektrokimyasal saç dökülmesini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Saçlarda elektriklenme sorununu ortadan kaldırmak için öncelikle saç tipinizi belirleyin. Saçlarınız gür ve kabarmaya yatkınsa bu aşamada saçlar için daha kremsi formüle sahip ürünler kullanmayı unutmamalısınız.

Krem bazlı ürünler kullanmak, saçın çok ihtiyaç duyduğu nemi sağlarken saçın çok daha güçlü görünmesini sağlar. Saç tipiniz daha ince ve elektriklenmeye daha yatkınsa bu aşamada kremsi dokular yerine paraben ve sülfat içermeyen ürünler kullanmalısınız. Elektriklenme ya da kabarma probleminden kurtulmak için saç tipinizi bilmeli ve ona gereken şekilde özen göstermelisiniz.





"Elektriklenme sorunu için yıkama sıklığını kontrol edin"

Düzenli olarak kabarma veya kabarma sorunları yaşıyorsanız ve saçınıza çok dikkatli baktığınızı düşünüyorsanız, saçınızı ne sıklıkta yıkadığınızı tekrar gözden geçirmelisiniz. Saçınızı sık sık yıkamak ve her gün saçınıza kimyasallarla ısı uygulamak kabarmasına neden olur. Bu durumla karşılaşmamak için saçlarınızı periyodik olarak yıkamanız ve bakımını doğru bir şekilde yapmanız gerekmektedir.