5 çayların olmazsa olması ev yapımı ıspanaklı börek tarifi: Bu lezzet ağzınızın suyunu akıtacak!

Ev yapımı ıspanaklı börek tarifi yapmak artık çok kolay. Adım adım yönlendirme ve püf noktaları ile bu tarif, en lezzetli ve çıtır ıspanaklı börek yapımı için püf noktaları ve detaylar...

MALZEMELER

300 gram ıspanak

1 paket kuru maya

Bir kase yoğurt

700 gram un

1 adet yemeklik doğranmış soğan

2 diş sarımsak

200 ml süt

250 gram beyaz peynir

1 çay kaşığı tuz

Bir tatlı kaşığı susam

Bir tatlı kaşığı çörek otu

50 gr toz şeker

2 adet yumurta

Sıvı yağ

70 gram eritilmiş tereyağı

Yarım çay kaşığı kadar karabiber

Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat





YAPILIŞI

Ispanaklı böreğin öncelikle harcını hazırlayarak başlayalım. Doğranan soğanlar kavrulur ve sıvı yağ ile beraber kısık ateşte pembeleşene kadar devam eder. Yıkanan ıspanakları iyice yıkayarak doğranır ve karabiber, muskatı ekleyerek 5 dakika daha pişirilir ve ocaktan alınır.

Börek hamuru için sıvı malzemelerin ılık olmasına özen gösterin. Süt, krema, maya, toz şeker geniş kaba alınır 15 dakika dinlendirilerek yumurta ve tereyağ eklenerek yoğurmaya başlanır. Hazırlanan hamur top haline getirilerek 30-40 dakika mayalamaya bırakılır.

Tezgah üzerine alınan hamur 6 eşit parçaya bölünür ve içerisinde iç harç eklenerek rulo yapılır. Tüm hamur bitene kadar yapılan bu işlem sonrası üzerine yumurta sarısı ve yoğurt sürüp çörek otu ve susam ile süslenir. Önceden ısıtılan 170 derece fırında 30 dakika üzerine kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun.