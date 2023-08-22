5 çayların olmazsa olması ev yapımı ıspanaklı börek tarifi: Bu lezzet ağzınızın suyunu akıtacak!
Ev yapımı ıspanaklı börek tarifi yapmak artık çok kolay. Adım adım yönlendirme ve püf noktaları ile bu tarif, en lezzetli ve çıtır ıspanaklı börek yapımı için püf noktaları ve detaylar...
MALZEMELER
300 gram ıspanak
1 paket kuru maya
Bir kase yoğurt
700 gram un
1 adet yemeklik doğranmış soğan
2 diş sarımsak
200 ml süt
250 gram beyaz peynir
1 çay kaşığı tuz
Bir tatlı kaşığı susam
Bir tatlı kaşığı çörek otu
50 gr toz şeker
2 adet yumurta
Sıvı yağ
70 gram eritilmiş tereyağı
Yarım çay kaşığı kadar karabiber
Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat
YAPILIŞI
Ispanaklı böreğin öncelikle harcını hazırlayarak başlayalım. Doğranan soğanlar kavrulur ve sıvı yağ ile beraber kısık ateşte pembeleşene kadar devam eder. Yıkanan ıspanakları iyice yıkayarak doğranır ve karabiber, muskatı ekleyerek 5 dakika daha pişirilir ve ocaktan alınır.
Börek hamuru için sıvı malzemelerin ılık olmasına özen gösterin. Süt, krema, maya, toz şeker geniş kaba alınır 15 dakika dinlendirilerek yumurta ve tereyağ eklenerek yoğurmaya başlanır. Hazırlanan hamur top haline getirilerek 30-40 dakika mayalamaya bırakılır.
Tezgah üzerine alınan hamur 6 eşit parçaya bölünür ve içerisinde iç harç eklenerek rulo yapılır. Tüm hamur bitene kadar yapılan bu işlem sonrası üzerine yumurta sarısı ve yoğurt sürüp çörek otu ve susam ile süslenir. Önceden ısıtılan 170 derece fırında 30 dakika üzerine kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun.