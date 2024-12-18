5. Esenler Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

5. Esenler Film Festivali Ödül Töreniyle Finale Ulaştı

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Esenler Film Festivali, ödül töreniyle son buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ziraat Katılım'ın destekleriyle gerçekleştirilen festivalin bu yılki teması 'aile' oldu. Ödül töreni, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Önceki Yılların Temalarına Değinildi

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, törende yaptığı konuşmada, festivalin sinema için önemli bir platform olduğunu vurguladı. Alkan, bu yılki tema olan 'aile'yi çok anlamlı bulduğunu ifade ederek, "Sosyal medyanın etkisiyle aile yapımız zarar gördü. Aile, bizim için inkar edilemez kutsiyete sahip" dedi.

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