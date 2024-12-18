5. Esenler Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

5. Esenler Film Festivali Ödül Töreniyle Finale Ulaştı
Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Esenler Film Festivali, ödül töreniyle son buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ziraat Katılım'ın destekleriyle gerçekleştirilen festivalin bu yılki teması 'aile' oldu. Ödül töreni, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Önceki Yılların Temalarına Değinildi
İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, törende yaptığı konuşmada, festivalin sinema için önemli bir platform olduğunu vurguladı. Alkan, bu yılki tema olan 'aile'yi çok anlamlı bulduğunu ifade ederek, "Sosyal medyanın etkisiyle aile yapımız zarar gördü. Aile, bizim için inkar edilemez kutsiyete sahip" dedi.
Başkan Göksu: Aile, Hayatın Temel Taşıdır
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sinemanın herkes için farklı anlamlar taşıdığını belirtti. Göksu, "Sinema bize her zaman bir şeyler hatırlatır. Biz, şu anda hatırlamamız gereken en önemli değerin ailemiz olduğunu düşünüyoruz" Söz konusu festivalde Onur Ödülü, ünlü oyuncu Tamer Yiğit’e takdim edildi. 'En İyi Kısa Film' ödülünü Ömer Ferhat Özmen 'Eksi Bir' ile kazandı. Diğer ödüller ise: Festivalde Kısa Film Yapım Desteği kazananları arasında Kerem Yükseloğlu 'Bu Gece Diğerlerinden Farklı', Serdal Altun 'Süpermen Bozkıra Düştü', Sevde Betül Kaya ise 'Talak' ile yer aldı. Ayrıca, çeşitli filmler çeşitli teknik destek ödüllerine layık görüldü. Festivalin jürisi başkanlığını üstlenen Fikret Kuşkan da, etkinliğin genç sinemacılara önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Törene, eski Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir gibi önemli isimlerin katılması, etkinliğin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu ve Göksel Baktagir konseriyle kutlamalar tamamlandı. Esenler Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "5. Esenler Film Festivali" sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ziraat Katılımın desteğinde gerçekleşen "aile" temalı festivalin ödül töreni Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Festival jüri başkanı ve oyuncu Fikret Kuşkan, törene katılarak konuşma yaptı. Esenler Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "5. Esenler Film Festivali" sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ziraat Katılımın desteğinde gerçekleşen "aile" temalı festivalin ödül töreni Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Festival jüri başkanı ve oyuncu Fikret Kuşkan, törene katılarak konuşma yaptı.
Festivalde Ödüller Sahiplerini Buldu
Destek Ödülleri de Dağıtıldı
Bu Anlamlı Etkinlikte Önemli İsimler Bir Araya Geldi
Söz konusu festivalde Onur Ödülü, ünlü oyuncu Tamer Yiğit’e takdim edildi. 'En İyi Kısa Film' ödülünü Ömer Ferhat Özmen 'Eksi Bir' ile kazandı. Diğer ödüller ise:
Festivalde Kısa Film Yapım Desteği kazananları arasında Kerem Yükseloğlu 'Bu Gece Diğerlerinden Farklı', Serdal Altun 'Süpermen Bozkıra Düştü', Sevde Betül Kaya ise 'Talak' ile yer aldı. Ayrıca, çeşitli filmler çeşitli teknik destek ödüllerine layık görüldü.
Festivalin jürisi başkanlığını üstlenen Fikret Kuşkan da, etkinliğin genç sinemacılara önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Törene, eski Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir gibi önemli isimlerin katılması, etkinliğin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu ve Göksel Baktagir konseriyle kutlamalar tamamlandı.
Esenler Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "5. Esenler Film Festivali" sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ziraat Katılımın desteğinde gerçekleşen "aile" temalı festivalin ödül töreni Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Festival jüri başkanı ve oyuncu Fikret Kuşkan, törene katılarak konuşma yaptı.
Esenler Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "5. Esenler Film Festivali" sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ziraat Katılımın desteğinde gerçekleşen "aile" temalı festivalin ödül töreni Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Festival jüri başkanı ve oyuncu Fikret Kuşkan, törene katılarak konuşma yaptı.