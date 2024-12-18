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5. Esenler Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Esenler Film Festivali, aile temasıyla sona ererken ödüller sahiplerini buldu. Törene önemli isimler katıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:10
5. Esenler Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

5. Esenler Film Festivali Ödül Töreniyle Finale Ulaştı

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Esenler Film Festivali, ödül töreniyle son buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ziraat Katılım'ın destekleriyle gerçekleştirilen festivalin bu yılki teması 'aile' oldu. Ödül töreni, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Önceki Yılların Temalarına Değinildi

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, törende yaptığı konuşmada, festivalin sinema için önemli bir platform olduğunu vurguladı. Alkan, bu yılki tema olan 'aile'yi çok anlamlı bulduğunu ifade ederek, "Sosyal medyanın etkisiyle aile yapımız zarar gördü. Aile, bizim için inkar edilemez kutsiyete sahip" dedi.

Başkan Göksu: Aile, Hayatın Temel Taşıdır

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sinemanın herkes için farklı anlamlar taşıdığını belirtti. Göksu, "Sinema bize her zaman bir şeyler hatırlatır. Biz, şu anda hatırlamamız gereken en önemli değerin ailemiz olduğunu düşünüyoruz"

Festivalde Ödüller Sahiplerini Buldu

Söz konusu festivalde Onur Ödülü, ünlü oyuncu Tamer Yiğit’e takdim edildi. 'En İyi Kısa Film' ödülünü Ömer Ferhat Özmen 'Eksi Bir' ile kazandı. Diğer ödüller ise:

  • İkinci: Erdal Baran Şahin - 'Kafamdaki Polis'
  • Üçüncü: Mert Erez - 'Rehber'

Destek Ödülleri de Dağıtıldı

Festivalde Kısa Film Yapım Desteği kazananları arasında Kerem Yükseloğlu 'Bu Gece Diğerlerinden Farklı', Serdal Altun 'Süpermen Bozkıra Düştü', Sevde Betül Kaya ise 'Talak' ile yer aldı. Ayrıca, çeşitli filmler çeşitli teknik destek ödüllerine layık görüldü.

Bu Anlamlı Etkinlikte Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Festivalin jürisi başkanlığını üstlenen Fikret Kuşkan da, etkinliğin genç sinemacılara önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Törene, eski Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir gibi önemli isimlerin katılması, etkinliğin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu ve Göksel Baktagir konseriyle kutlamalar tamamlandı.

Esenler Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "5. Esenler Film Festivali" sona erdi. Kültür ve...

Esenler Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "5. Esenler Film Festivali" sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ziraat Katılımın desteğinde gerçekleşen "aile" temalı festivalin ödül töreni Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Festival jüri başkanı ve oyuncu Fikret Kuşkan, törene katılarak konuşma yaptı.

Esenler Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "5. Esenler Film Festivali" sona erdi. Kültür ve...

Esenler Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "5. Esenler Film Festivali" sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ziraat Katılımın desteğinde gerçekleşen "aile" temalı festivalin ödül töreni Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Festival jüri başkanı ve oyuncu Fikret Kuşkan, törene katılarak konuşma yaptı.

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