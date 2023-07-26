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5 il ve diğerlerinde cehennem sıcakları geliyor! Tarih verildi: Böyle doğal afet görülmedi

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5 il ve diğerlerinde cehennem sıcakları geliyor! Tarih verildi: Böyle doğal afet görülmedi
Temmuz ayının başından bu yana gelen sıcak hava dalgası sayesinde meteoroloji uzmanları uyarıları verdi. Çarşamba gününden itibaren 44 dereceyi bulacak olan hava sıcaklığı için Profesör Doktor Orhan Şen ‘’Bu bir doğal afet.’’ Uyarısını verdi. Detaylar…

Türkiye’yi kasıp kavuran sıcak hava dalgaları yeniden gündeme geldi. Meteoroloji tarafından yapılmış olan son uyarıya göre ise Çarşamba gününden itibaren Afrika sıcaklıklarının üçüncü dalgası gelecek.

Termometreler İstanbul’u 40 ve üstü, Balıkesir 42, Manisa 44, Aydın’ı ise 43 derece gösterirken uzmanlar sıcak çarpması konusunda da uyardı.

havalar ısınacak

Konu üzerine Prof. Dr. Orhan Şen bu durumu ‘doğal afet’ olarak nitelendirdi. ‘’Marmara ve ege bölgesine aşırı sıcaklar geliyor. 3 – 4 haftadır var sıcaklığın üstüne daha kuvvetli ve daha yüksek sıcaklıklar gelecek. Marmara’yı da İstanbul’u da içine alacak aşırı bir sıcak hava dalgası gözüküyor.’’ Şeklinde açıklamada bulundu.

‘’Bu Bir Doğal Afettir.’’

Sürekli uyarılarda bulunan Şen, ‘Çarşamba günü batı ve iç kesimlerde 7 – 10 derece artış olacak. İstanbul 40 derece, Bursa 42, Balıkesir 42, İzmir 40, Antalya 41, Manisa 43, Aydın – Muğla 42 dereceleri bulacak. Sağlık açısından bu sıcaklıklar risk oluşturmaktadır. Dışarı çıkmayın ve işlerinizi Perşembe, Cuma günlerine erteleyin.’’ İfadelerini söyledi.

Yaşam
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