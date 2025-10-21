5'inci Uluslararası Piyano Günleri Anadolu Üniversitesi'nde Başladı

Açılış konseri Yunus Emre Salonu'nda gerçekleşti

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen 5'inci Uluslararası Piyano Günleri, açılış konseriyle başladı.

Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'ndaki gecede, şef Murat Sümer yönetiminde dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay ve Prof. Dr. Oytun Eren sahne aldı.

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük'ün de konuşma yaptığı gecede, sanatçıların performansı izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Organizasyon, 24 Ekim'e kadar sürecek; sanatseverler konserler, ustalık sınıfları ve çeşitli etkinliklerle buluşacak.

