5'inci Uluslararası Piyano Günleri Anadolu Üniversitesi'nde Başladı

Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen 5'inci Uluslararası Piyano Günleri, Gülsin Onay ve Prof. Dr. Oytun Eren'in performanslarıyla açıldı; etkinlikler 24 Ekim'e kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 02:45
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 02:45
5'inci Uluslararası Piyano Günleri Anadolu Üniversitesi'nde Başladı

5'inci Uluslararası Piyano Günleri Anadolu Üniversitesi'nde Başladı

Açılış konseri Yunus Emre Salonu'nda gerçekleşti

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen 5'inci Uluslararası Piyano Günleri, açılış konseriyle başladı.

Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'ndaki gecede, şef Murat Sümer yönetiminde dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay ve Prof. Dr. Oytun Eren sahne aldı.

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük'ün de konuşma yaptığı gecede, sanatçıların performansı izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Organizasyon, 24 Ekim'e kadar sürecek; sanatseverler konserler, ustalık sınıfları ve çeşitli etkinliklerle buluşacak.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "5'inci Uluslararası Piyano...

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "5'inci Uluslararası Piyano Günleri" açılış konseriyle başladı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "5'inci Uluslararası Piyano...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2026 Memur Maaş Zammı: İlk Rakamlar ve Senaryolar

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

GSS Prim Borcunda Büyük Düzenleme: 100 Milyar TL Erteleniyor, 2015 Öncesi Borçlar Silinecek

Emekli Maaş Zammı: 16.881 TL'den 19.065 TL'ye Hesaplandı — SSK, Bağ-Kur, EYT

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
5'inci Uluslararası Piyano Günleri Anadolu Üniversitesi'nde Başladı
2
Altın Portakal'da 'Ulusal Kısa Film Yarışması' Jürisi Belli Oldu
3
Karaman'da 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri Devam Ediyor
4
Kütahya'daki Kadın Üniversitesi İlk Mezunlarını Verdi
5
İzmir'de 'Peccioli' Temalı Fotoğraf Sergisi Dikkat Çekti
6
1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları
7
Bankada çalışmak isteyene başvurular açıldı! 4 şartla lise mezunu personel alımı

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

GSS Prim Borcunda Büyük Düzenleme: 100 Milyar TL Erteleniyor, 2015 Öncesi Borçlar Silinecek

Emekli Maaş Zammı: 16.881 TL'den 19.065 TL'ye Hesaplandı — SSK, Bağ-Kur, EYT

Ocak 2026 Memur Maaş Zammı: İlk Rakamlar ve Senaryolar

Asgari Ücret 2026: 21 Ekim'de İlk Rakamlar ve Zam Senaryoları

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da