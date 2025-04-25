6. Kepez Kitap Fuarı Antalya’da Tüm İhtişamıyla Açıldı

Antalya’da 6. Kepez Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Antalya'da, Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Kepez Kitap Fuarı, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde açıldı. Fuarın açılışında, Vali Hulusi Şahin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kitap Okumanın Önemi Vurgulandı

"Sayfalar değişir, değiştirir" mottosuyla düzenlenen fuarın açılışında, Vali Şahin, kitap okuma alışkanlığının artırılmasının önemli bir mesele olduğunu ifade etti. Şahin, dijital dünyanın kitapların en büyük düşmanı olduğunu belirterek, "Telefon, tablet ve bilgisayar gibi dijital araçlar sizi her an yarı yolda bırakabilir. Ancak bir kitap sizi asla yarı yolda bırakmaz," dedi.

Çocuklara Kitap Sevgisi Aşılama Meselesi

Kitap okuma alışkanlığının önemi hakkında konuşan Vali Şahin, "Çocuklarımıza kitap sevgisini aşılamak, bir beka meselesidir. Onlara bu alışkanlığı kazandırmalıyız. Çünkü kitap, öncelikle odaklanmayı öğretir ve kitap okuyan birey, seçmeyi, tercih etmeyi öğrenir," diye ekledi.

Fuarda Neler Var?

Konuşmaların ardından, fuarın açılış kurdelesi kesildi. Törene, Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yazarlar, yayınevi temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ayrıca, çocuklar için özel etkinlikler, atölyeler ve interaktif programların düzenlendiği Kepez Kitap Fuarı, 4 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Antalya'da, Kepez Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 6. Kepez Kitap Fuarı kapılarını açtı. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde, "Sayfalar değişir, değiştirir" mottosuyla düzenlenen fuarın açılışına Vali Hulusi Şahin (sol 4), Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek (sol 3), Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz (sol 5) ile protokol üyeleri katıldı.

Antalya'da, Kepez Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 6. Kepez Kitap Fuarı kapılarını açtı. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde, "Sayfalar değişir, değiştirir" mottosuyla düzenlenen fuarın açılışına Vali Hulusi Şahin (sol 4), Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek (sol 3), Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz (sol 5) ile protokol üyeleri katıldı.