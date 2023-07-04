6 Şubat depremi sonrası faylar yön değiştirdi! Ünlü profesör o bölgeyi uyardı: Büyük deprem bekleniyor

6 Şubat tarihinde yaşanan bir deprem felaketi Kahramanmaraş ve çevre illerde büyük hasarlara ve can kayıplarına yol açtı. Bu süreçte Prof. Dr. Naci Görür, depremlerle ilgili yaptığı açıklamalarla büyük ilgi gören bir isim haline geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla önemli konulara dikkat çekti.

Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün deprem bölgesiyle bir sohbet gerçekleştireceğim. Bu sohbet sırasında genel sorunlara odaklanacağım. Öncelikle bölgedeki tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyorum. Ne yazık ki, bu bayram üzücü olaylarla gölgelendi ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Görür, "Hatay'dan Adıyaman'a, Malatya dahil, büyük bir deprem beklemediğimizi belirtmek istiyorum. Bu bölgelerde, ilerleyen dönemlerde kırılmamış bazı fay hatları küçük çaplı depremlere sebep olabilir ve artçı sarsıntılar yaşanabilir. Artçı depremler genellikle bir yıl kadar sürebilir ve zamanla büyüklük ve sıklıkları azalır" açıklamasında bulundu.





Ayrıca, Görür paylaşımında, "6 Şubat depremleri özellikle iki fay sistemi arasında enerji transferine işaret edebilir. Bu fay sistemleri, Doğu Anadolu Fay Sistemi'nin Adana Havzası'na doğru ilerlemesi ve Malatya'nın batısında uzanan Malatya Fay Sistemi'dir. Bunun yanı sıra, 6 Şubat depremiyle Arap Levhasının kuzeye doğru itilebileceğini ve bu itilmenin Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Hakkari ve Yüksekova gibi bölgelerde depremlere neden olabileceğini belirtmek istiyorum" dedi.

Görür, paylaşımının devamında, "Bu yazdıklarım genel bilgilerdir ve farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Kesinlikle net bir tahminde bulunmak anlamına gelmez. Bu yazdıklarım, yerel yönetimlere yöneliktir. Depremde yapmamız gereken tek şey acil müdahale ve halka destek sağlamak değildir. En önemli görevimiz yerleşim alanlarımızı depreme dayanıklı hale getirmektir. Bu görevi, merkezi yönetim ve halk birlikte hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir. Eğer yerel yönetimlerden depreme dayanıklı yerleşim alanlarıyla ilgili sorular gelirse, en kısa sürede o konuyla ilgili bilgi paylaşacağım. Sevgilerimle" ifadelerine yer verdi.