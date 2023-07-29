60 yaş üzeri vatandaşlar bu duyuru size! Başvuranlara ücretsiz olacak
Yayınlanma:
60 yaş ve üzeri vatandaşları ilgilendiren haber geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruyla beraber engeli ve yaşlı bakımevi için ön kayıtların başladığı duyurusu geldi. İşte tüm detaylar...
Beypazarı Engelli ve Yaşlı Bakımevi için ön kayıtların başladığı bilgisi verildi. Ön kayıt yaptırmak isteyen ailelerin kayıt işlemleriyle alakalı tüm bilgiler verilirken kayıtların nasıl ve ne zaman yapılacağı hakkında tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.
ABB tarafından duyuru üzerine engelli ve yaşlılar için kurulan bakımevine kayıt için https://huzurevi.ankara.bel.tr/basvuru internet adresi üzerinden ön kayıt başvurularını yapabilecekler.
BAŞVURU FORMUNDAKİ BİLGİLER
Engelli/Yaşlı TC Kimlik Numarası,
Engelli/Yaşlı Ad Soyad
Engelli/Yaşlı Doğum Tarihi
Engel durumu
Yaşam