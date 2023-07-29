60 yaş üzeri vatandaşlar bu duyuru size! Başvuranlara ücretsiz olacak

Beypazarı Engelli ve Yaşlı Bakımevi için ön kayıtların başladığı bilgisi verildi. Ön kayıt yaptırmak isteyen ailelerin kayıt işlemleriyle alakalı tüm bilgiler verilirken kayıtların nasıl ve ne zaman yapılacağı hakkında tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

ABB tarafından duyuru üzerine engelli ve yaşlılar için kurulan bakımevine kayıt için https://huzurevi.ankara.bel.tr/basvuru internet adresi üzerinden ön kayıt başvurularını yapabilecekler.





BAŞVURU FORMUNDAKİ BİLGİLER

Engelli/Yaşlı TC Kimlik Numarası,

Engelli/Yaşlı Ad Soyad

Engelli/Yaşlı Doğum Tarihi

Engel durumu