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60 Yıldır Eşine Çiçek Getirerek Mutlu Evli Kalıyor

84 yaşındaki Abdülkadir Ekmekçi, 60 yıl süren evliliğinde mutluluğun sırrını eşine her mevsim çiçek alarak buluyor.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 12:35
60 Yıldır Eşine Çiçek Getirerek Mutlu Evli Kalıyor

Gaziantep'te yaşayan 84 yaşındaki Abdülkadir Ekmekçi, 60 yılı aşkın evliliğinde mutluluğun formülünü eşine her fırsatta çiçek almakta buluyor. Ekmekçi çifti, 1965 yılında görücü usulü evlendi ve o günden beri birbirlerine duydukları saygı ve sevgi ile evliliklerini sürdürüyor.

Almanya’da 15 yıl yaşayan Abdülkadir ve Nimet Ekmekçi'nin 3 çocuğu ve 10 torunu bulunuyor. Abdülkadir Ekmekçi, her mevsim eşine farklı çiçekler alarak evliliklerini daha da güçlendirdiğini belirtiyor. Çiftin evinde her odada çiçekler yer alıyor ve bu durum, onların mutluluğunun bir sembolü haline gelmiş durumda.

Eşim Nimet Ekmekçi’ye çiçek almanın, onun gönlünü kazanmanın bir yolu olduğunu ifade eden Ekmekçi, “Hanımıma her zaman gül ve çiçek getiririm; 60 yıldır mutlu bir yaşamımız var” diyerek bu geleneğinin önemine dikkat çekiyor. Her zaman el ele yürüdüklerini belirten Ekmekçi, “O çiçekle gönlünü almış oluyorum, o seviniyor, sevindikçe ben de mutlu oluyorum” şeklinde konuştu.

Nimet Ekmekçi ise eşinin her mevsim çiçek getirdiğini dile getirdi. Yazın güller, kışın nergislerin tercih edildiğini söyleyen Nimet Ekmekçi, “Bir dal çiçekle eşinizin gönlünü alabilirsiniz” dedi. Çiçeklere olan sevgisini vurgulayan Nimet Ekmekçi, “Sabahları ilk olarak onlara bakmaya giderim. Adeta onlarla konuşurum, onlara arkadaşım gibi davranırım” diye sözlerini tamamladı.

Gaziantep'te yaşayan 84 yaşındaki Abdülkadir Ekmekçi, 60 yılı aşkın evliliğinde mutluluğun...

Gaziantep'te yaşayan 84 yaşındaki Abdülkadir Ekmekçi, 60 yılı aşkın evliliğinde mutluluğun formülünü eşi Nimet'e her fırsatta çiçek almakta buluyor.

Gaziantep'te yaşayan 84 yaşındaki Abdülkadir Ekmekçi, 60 yılı aşkın evliliğinde mutluluğun...

Gaziantep'te yaşayan 84 yaşındaki Abdülkadir Ekmekçi, 60 yılı aşkın evliliğinde mutluluğun formülünü eşi Nimet'e her fırsatta çiçek almakta buluyor.

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