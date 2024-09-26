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61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Öğrenci Filmleri Belli Oldu

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde bu yıl yarışacak öğrenci filmleri açıklandı. İşte o filmler.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 12:21
61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Öğrenci Filmleri Belli Oldu

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Öğrenci Filmleri Açıklandı

Bu yıl 61'incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak olan öğrenci filmleri belirlendi. Festivalin basın bürosundan yapılan resmi açıklamaya göre, festival 5-12 Ekim tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

Öğrenci Filmleri İçin Yeni Yarışma

Bu sene ilk kez sinema okulu öğrencilerinin projelerini kamuoyuna tanıtabilmesi amacıyla Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması düzenlenecek. Bu yarışma, öğrenci yapımlarının görünürlüğünü arttırmak ve geleceğin sinema profesyonellerini teşvik etmek için önemli bir platform sunacak.

Seçilen Filmler

Yarışma seçkisinde yer alan filmler, yönetmen Handan İpekçi, Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı Mehmet Güleryüz ve yapımcı Aycan Çetin'den oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecek.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak olan öğrenci filmleri şunlardır:

  • Bir Sır Var Yazılmış
  • Defin
  • Deli
  • Diyet Kola
  • Döngü
  • Giz
  • NâN
  • Normal
  • Sinameki
  • Sistem
  • Umurumda Değil
  • Vahşetin Yeni Düzeni

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