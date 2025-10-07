63. Uluslararası Bursa Festivali'nde M Lisa ve Tolga Bilgin Sahne Aldı

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'nın organizasyonunda caz gecesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 63. Uluslararası Bursa Festivali etkinlikleri çerçevesinde, M Lisa ve Tolga Bilgin konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere caz müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Sahnedeki performanslar, izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

M Lisa'nın vokal performansı ile Tolga Bilgin'in trompeti, gecenin öne çıkan anları arasında yer aldı. Sanatçılar, eserleriyle dinleyicilerin beğenisini topladı.

Gecenin sonunda iki sanatçı da uzun süre alkışlandı, izleyiciler gecenin coşkusunu alkışlarla gösterdi.