63. Uluslararası Bursa Festivali'nde M Lisa ve Tolga Bilgin Sahne Aldı

63. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında M Lisa ve Tolga Bilgin, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde cazseverlerle buluştu; performansları uzun süre alkışlandı.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 02:31
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 02:31
63. Uluslararası Bursa Festivali'nde M Lisa ve Tolga Bilgin Sahne Aldı

63. Uluslararası Bursa Festivali'nde M Lisa ve Tolga Bilgin Sahne Aldı

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'nın organizasyonunda caz gecesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 63. Uluslararası Bursa Festivali etkinlikleri çerçevesinde, M Lisa ve Tolga Bilgin konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere caz müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Sahnedeki performanslar, izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

M Lisa'nın vokal performansı ile Tolga Bilgin'in trompeti, gecenin öne çıkan anları arasında yer aldı. Sanatçılar, eserleriyle dinleyicilerin beğenisini topladı.

Gecenin sonunda iki sanatçı da uzun süre alkışlandı, izleyiciler gecenin coşkusunu alkışlarla gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak
2
Toprak Mahsulleri Ofisi kadrolu devlet memuru alımı! Lise, ön lisans, lisans mezunu başvurular açıldı
3
Evinin arsasının tapusu olan sakın bunu yapmasın! Tüm paranız elinizden gidebilir
4
63. Uluslararası Bursa Festivali'nde M Lisa ve Tolga Bilgin Sahne Aldı
5
Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Doktor Mucize'yi Yarın Sahneleyecek
6
4. Bağcılar Kitap Fuarı'na 500 bini aşkın ziyaretçi
7
Bursa Devlet Tiyatrosu'nda 'Sevdalinka' Prömiyeri — Ayşe Kulin Romanı Sahnede

DKMP 2025: 240 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 7-17 Ekim

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği