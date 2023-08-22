65 yaş üstü için karar verildi: Ücretsiz olmaya devam edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz toplu taşıma durumları ile ilgili kararlarını açıkladı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKANLIKTAN 65 YAŞ ÜSTÜ KARARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemi Göktaş 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz toplu taşıma durumları ile ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı. Göktaş açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren özel deniz yolu ulaşım araçları için yapılan destekler 3 bin 375 TL'ye, Ankara ve İstanbul şehir içi toplu taşıma ulaşım aracı için destek 4 bin 500 TL'ye yükseltildi.





Diğer büyük şehirlerde 3 bin 375 TL, büyük şehir belediyesi olmayan şehirlerde ise 2 bin 700 TL'ye yükseldi. Bakanlık olarak ücretsiz toplu taşıma uygulamamız engelli ve yaşlılarımız için 2015 senesinden itibaren günümüze kadar 1 milyar 740 milyon TL ile devam etti. Sosyal hizmet anlayışımız yaşlı, engelli ve toplumun bütün kesimlerini kapsayacak şekilde artırdık. Bakanlık olarak hak temelli anlayışla belirlenen hizmetlere engelli ve yaşlı vatandaşlarımız başta olmak üzere devam edecek. Engelli ve yaşlı vatandaşımızın ücretsiz toplu taşıma kullanmaya devam etmeleri için desteklerimizi sürdüreceğiz.'