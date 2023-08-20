65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma için flaş gelişme! İBB noktayı koydu

Son günlerde ücretsiz ulaşım hakkıyla ilgili ortaya atılan farklı iddiaların ardından, İstanbul'da 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz seyahat hakkının devam edeceği kesinlik kazandı. Konuyla ilgili son açıklama, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mesut Kösedağ'dan geldi.

Türkiye genelinde 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz ulaşım hakkının kaldırılacağına dair haberler kamuoyunu meşgul etse de, İBB Meclis Üyesi Kösedağ, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamayla İstanbul'da bu uygulamanın sürdürüleceğini belirtti.





Kösedağ'ın paylaşımında, "İstanbul hariç :) İstanbul'da 65 yaş üstü vatandaşlarımız ücretsiz seyahat etmeye devam edecek" ifadeleri yer aldı. Bu açıklama, İstanbul'daki yaşlı vatandaşların seyahat hakkının korunduğunu ve ücretsiz ulaşım imkanının devam edeceğini kesin bir şekilde ortaya koydu.

Türkiye genelinde 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz ulaşım konusundaki diğer gelişmeler ve illere göre farklılıklar, ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor. Ancak İstanbul'da yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz ulaşım hakkının devam edeceği hususu, Kösedağ'ın açıklamasıyla netlik kazanmış oldu.