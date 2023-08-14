65 yaş üzerine Cumartesi, Pazar, Pazartesi uyarısı! Saat 17.00'a kadar devam edecek

65 yaş üstü için sokağa çıkma yasakları geri geldi! 10:00 ve 17:00 arasında uygulanacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Uzmanlar özellikle yaşlılar için sık sık önemli uyarılar yapmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaş için tehlike devam ederken uzmanlar 65 yaş ve üstü vatandaşın 14 Ağustos tarihine kadar saat 10:00-17:00 arasında sokağa çıkmamalarının önemini anlattı. En sıcak yaz mevsimi yaşanmaya devam ederken 65 yaş üstü ve kronik hastaların uzmanların belirttiği günler ve saatlerde dışarı çıkmaması önem taşıyor.





Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son duyurular ve değerlendirmelere göre 14 Ağustos tarihine kadar sıcaklıkların 6-10 derece arasında yükseleceği ve 45 dereceye kadar çıkabileceği söylendi. Meteoroloji rekor sıcaklıkların 7 Ağustos tarihinde başlayacağını ve 14 Ağustos'a kadar devam edeceğini, 65 yaş üstü vatandaşların 14 Ağustos'a kadar 10:00-17:00 arasında dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi.