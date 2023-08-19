65 yaş üzerine karalar bağlatan haber! 1 ilden 81 ile çıktı

Türkiye genelinde hizmet veren Özel Halk Otobüsleri Birliği, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik ücretsiz toplu taşıma hizmetini sonlandırma kararı aldı. Bu karar, ülkenin dört bir yanında etkili olacak ve ekim ayından itibaren uygulanacak. Ancak bu kararın ardında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin etkisi olduğuna dair ortaya atılan iddialar, belediye tarafından yalanlandı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI







Ankara Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin olarak resmi bir açıklama yaparak iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşlara sağlanan ücretsiz taşıma hakkının kanunla belirlendiğine vurgu yapılarak, belediyenin böyle bir karar almış olmadığı ifade edildi.

Özel Halk Otobüsleri Birliği, ücretsiz taşıma hizmetini sonlandırma kararını, kötü ekonomik koşullar, artan maliyetler ve yükselen mazot fiyatları gibi nedenlerle aldığını belirtti. Özellikle ücretsiz taşıma karşılığında talep edilen desteklerin bakanlıklardan sağlanması durumunda bu kararın gözden geçirilebileceği de dile getirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu kararla ilgisi olmadığını açıkça belirten belediye yetkilileri, yayılan yanıltıcı bilgilerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Özel Halk Otobüsleri Birliği tarafından alınan bu karar, ücretsiz toplu taşıma hizmetinin 65 yaş üstü vatandaşlar için sona ereceği haberini beraberinde getirdi. Bu gelişme, ülke genelinde yaşlı vatandaşlar arasında tedirginlik ve endişe yarattı.

Bu gelişme, toplu taşıma ücretleri ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik hizmetlerin önemi konusunda tartışmaları da beraberinde getirdi. Ülkedeki sosyal politikalar ve yaşlı vatandaşlara sağlanan desteklerin ne şekilde düzenlenmesi gerektiği, kamuoyunda geniş bir tartışma konusu haline geldi.

