65 yaş üzerine ücretsiz toplu taşıma kararı! Ankara, İstanbul, Antalya, Aksaray... Tek tek açıklandı

Son günlerde 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz toplu taşıma hakkının kaldırılacağı iddiaları sosyal medyayı meşgul ederken, Burdur ve Aksaray illerinde bu iddialar gerçeğe dönüştü. 1 Ağustos tarihinde Burdur'da başlayan uygulama, 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz toplu taşıma hizmetinden yararlanma ayrıcalığını sonlandırdı. Aksaray da bu karara katılarak, 65 yaş üstü bireylerin ücretsiz ulaşım hakkını iptal ederek ücretli tarifeye geçti.





Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, ve Bursa gibi büyük şehirlerde de vatandaşlar, ücretsiz toplu taşıma hakkının kaldırılıp kaldırılmayacağını merak ediyor. Ancak, henüz bu şehirlerde böyle bir değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı netlik kazanmış değil.

Ülkemizde 4 Mart 2014 tarihinden itibaren yürürlükte olan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği gereği, Türk vatandaşı olan 65 yaş ve üzeri bireyler toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanıyordu. Ancak Burdur ve Aksaray örneği, bu ayrıcalığın diğer illere de yayılma ihtimalini gündeme getirdi.

Türkiye genelinde 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz toplu taşıma hakkının devam edip etmeyeceği, resmi açıklamalarla belirlenecek gibi görünüyor. Bu süreçte, vatandaşlar resmi kanallardan yapılan duyuruları takip ederek, konuyla ilgili güncel bilgilere ulaşabilecekler.