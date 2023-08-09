65 yaşından büyük vatandaşlara büyük darbe! O ilde ücretsiz ulaşım resmen bitti

Aksaray Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Veysel Öztürk, yakın zamanda yaptığı bir açıklamayla 65 yaş üstü vatandaşların minibüslerde ücretsiz taşınma hizmetinin son bulacağını duyurdu. Başkan Öztürk, Türkiye Şoförler ve Otobüsçüler Federasyonu ile Türkiye Tüm Özel Halk Otobüsler Derneği'nin de katılımıyla gerçekleşen toplantı sonucunda, o tarihten itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşların ücretsiz taşınması uygulamasının düzenlemeye tabi tutulacağını ifade etti.



SON TARİH 15 EKİM





Başkan Öztürk, bu yeni düzenleme çerçevesinde, otobüslerde ücretsiz olarak seyahat eden 65 yaş üstü vatandaşların artık bu avantajdan yararlanamayacaklarını belirtti. "15 Ekim 2023 tarihinden itibaren, 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz taşıma hizmetine son verme kararı aldık. Ancak, şehit yakınları, gaziler, polisler, engelliler ve basın mensupları gibi özel durumları olan kişiler için bu uygulama devam edecek" şeklinde konuştu.

Başkan Öztürk, bu kararın arkasındaki temel gerekçenin, devletin 65 yaş üstü vatandaşlara sağladığı maddi desteğin yetersiz kaldığını vurguladı. Mevcut durumda, bu yaş grubundaki vatandaşlara verilen bin 700 TL'lik maddi yardımın yeterli olmadığına dikkat çekti.

Bu yeni uygulamanın Aksaray özelinde değil, daha önce Burdur'da da benzer bir kararın alındığını hatırlatalım. Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, geçtiğimiz dönemde ücretsiz binişlerin sona erdirilmesi yönünde bir adım attığını açıklamıştı. Daha önce 65 yaş üstü vatandaşlar, basın mensupları ve belirli iş kollarındaki çalışanlar için ücretsiz olan bu hizmet artık ücretli hale gelecek.