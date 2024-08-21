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7. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali 31 Ağustos'ta Başlıyor

31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde CerModern'de düzenlenecek festival, 21 uluslararası dansçı ile sanatseverlere eşsiz deneyimler sunacak.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 14:18
7. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali 31 Ağustos'ta Başlıyor

7. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali'nin Detayları

31 Ağustos tarihinde başlayacak olan 7. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali, çağdaş ve kavramsal dansın bireysel hareket üzerine evrensel bir bakış açısı sunmayı hedefliyor. Festival, 1 Eylül’e kadar CerModern Açık Hava Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Festival Teması: Düşünen Beden

CerModern tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılki festivalin teması "Düşünen Beden" olarak belirlendi. Etkinlik, farklı ülkelerden gelen 21 dans sanatçısı ile zenginleştirilecek.

Uluslararası Katılım ve Atölye Programları

Festivalde, İtalya, Arjantin, İspanya, Portekiz, Polonya, Gürcistan, Litvanya, Çekya ve Almanya gibi ülkelerden dansçıların katılımıyla çeşitli performanslar sergilenecek. Ayrıca, katılımcılar için atölye programları düzenlenecek.

Sonuç olarak, 7. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali, 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde CerModern Açık Hava Sahnesi'nde sanatseverleri bekliyor. Bu eşsiz deneyimi kaçırmayın!

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