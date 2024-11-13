79 Yaşındaki Erzincanlı Kadın Hayvancılığa Devam Ediyor

Erzincan'ın Çalışkan Ninesi: 79 Yaşında Hayvancılığa Devam Ediyor

Erzincan’da yaşayan 79 yaşındaki Dilber Çataltepe, besicilere ilham veren çalışkanlığıyla dikkat çekiyor. Gümüştarla köyünde büyükbaş hayvancılık yapan Çataltepe, 40 yılı aşkın bir süredir bu işin içinde ve yaşamını bu sayede sürdürüyor.

Her gün evine 1,5 kilometre uzaklıktaki ahırda beslediği hayvanların bakımını usulca sağlayan Çataltepe, azmi ile çevresine örnek oluyor. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Çataltepe'yi evinde ziyaret ederek, yaşlı kadın için ahıra yakın bir yere konteyner kurulması talimatını verdi.

Vali Aydoğdu'nun Ziyareti

Aydoğdu, ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçek güç, zorluklar karşısında yılmadan, sevdiği işe sevgiyle sarılmakta gizli. Dışarıdan hiçbir yardım almadan kendi hayvanlarını yetiştiren bu emek dolu kadın, bizlere örnek olmalı." sözlerini kaydetti.

Çataltepe'nin, hayatın zorluklarına karşı mücadele ettiğini belirten Vali Aydoğdu, "Dilber anne, kimseye minnet duymadan işini severek yapıyor. Gerçek mutluluk, kendi emeğinizin meyvelerini toplarken başkalarına da ışık olmaktır. Onun güçlü ellerinden öpüyor ve tüm kadınlara örnek bir anne olarak selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Erzincan’da büyükbaş hayvancılık yapan 79 yaşındaki Dilber Çataltepe, çalışkanlığı ve üretime katkısıyla besicilere ilham veriyor. Çataltepe, her gün evine 1,5 kilometre uzaklıktaki ahırda beslediği büyükbaş hayvanların bakımını aksatmadan yapıyor.

Erzincan’da büyükbaş hayvancılık yapan 79 yaşındaki Dilber Çataltepe, çalışkanlığı ve üretime katkısıyla besicilere ilham veriyor. Çataltepe, her gün evine 1,5 kilometre uzaklıktaki ahırda beslediği büyükbaş hayvanların bakımını aksatmadan yapıyor.