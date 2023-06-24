81 il için duyuru yapıldı! O tarihler arasında tamamen ücretsiz olacak

Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca insan evlerine ve ailelerine ziyaretler yapmak için tatil planları ve yolculuk hazırlıkları yapmaktadır. Ancak bugün Resmi Gazete'de yapılan duyuru, otoyol ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı konusunda merak uyandırmıştır. Bu duyuru, vatandaşların seyahat maliyetlerini hafifletme ve bayramı daha kolay geçirme beklentisiyle büyük bir ilgiyle karşılanmıştır.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Kurban Bayramı süresince otoyol ve köprü geçişlerinin ücretsiz olacağı açıklanmıştır. Bu uygulama, vatandaşların bayram süresince seyahatlerini daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirmelerine imkan sağlamayı hedeflemektedir. Özellikle şehirler arası seyahat edecek olanlar için bu haber büyük bir avantaj olarak değerlendirilmektedir.

HANGİ YOLLAR ÜCRETSİZ? HANGİ YOLLAR ÜCRETLİ?





Kurban Bayramı tatili süresince, 24 Haziran Cumartesi saat 00.00'dan 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğu altında bulunan otoyolların yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacaktır.

Ücretsiz hizmetten faydalanabilecek köprüler şunlardır: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi), Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi), Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil), İzmir - Çeşme Otoyolu, İzmir - Aydın Otoyolu, Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi) ve Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi).

Ancak Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü), Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu ve Ankara-Niğde Otoyolu gibi köprüler ücretli olacaktır.

Bu düzenleme, Kurban Bayramı süresince seyahat edecek olan vatandaşların maddi yükünü azaltmayı hedeflemektedir. Ücretsiz hizmetlerin sunulacağı tarihler belirlenmiş ve ilgili köprü ve otoyolların listesi kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Kurban Bayramı'nda ücretsiz hizmetlerin sunulması, yolculuk yapan insanlara maddi kolaylık sağlayacak ve bayram tatillerini daha keyifli hale getirecektir. Vatandaşlar, belirtilen tarihler arasında ücretsiz köprü ve otoyolları kullanarak seyahat edebileceklerdir.