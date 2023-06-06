81 il için endişelendiren açıklama! Günlerce eve kapanılacak: Tarih verildi

Türkiye hakkında yapılan yeni korkutucu senaryo çoğu yeri etkileyecektir. Uyarıda bulunan tarihlerde dikkatli olunmasında fayda olacaktır. Hangi tarihlerde dikkatli olunmalıdır? Merak edilen detaylar haberimizde.



TÜRKİYE O TARİHLERDE HAZIR OLSUN!

Türkiye'yi korkutan senaryo geldi. Belirlenen tarihlerde uyarıda bulunuldu. O tarihlerde dikkatli ve hazır olunmalıdır.

Geçtiğimiz kış zamanlarında kuraklık bir çok sektörü etkilemişti. Uzmanlar gelecek kış için farklı senaryoda bulundu. Mevsim değişiklikleri Türkiye'nin bu yaz sıcak bir kış geçireceği hakkında konuşulmaktadır. Her yıl ülkemizde yaz aylarının en sıcağı Temmuz ayının bu yıl ılıman olması beklenmektedir.

Isınma zamanlarında sert kışlar yaşanmaktadır. Deniz buzları kutupta nem seviyesini artırmaktadır. Daha fazla su anlamına gelmektedir. Bu da Ekim ayında Sibirya'da yoğun kar yağışı demektir. Radyatif soğuma artar ve yüksek basınç oluşur. İç bölgeler, denizler ve göller donabilir.

Kuzey Kutbu deniz buzu azalması yaşanması iklim değişikliğine sebebiyet vermektedir. Bu da Türkiye'de hava durumunu etkilemektedir. Böylelikle mevsimlerde kaymalar yaşandığı görülmektedir. Gelecek kışta hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacağı ve sert bir kış süreci geçirileceği beklenmektedir.

Kutup soğuğu kış aylarında yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Sıcak değerleri düşmeye başlamıştır. Dondurucu soğukların geldiği anlamındadır.

Kutup soğuğu, vücut ısısınız düşmesi, donma tehlikelerine sebebiyet vermektedir. Ulaşımda yaşanan aksaklıklar, tarımda olumsuzluklara neden olmaktadır.