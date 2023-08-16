81 ilde alarm verildi! Ankara, İstanbul, Antalya, Diyarbakır... Bu yaş arasındakiler sakın dışarı çıkmasın

Son dakika meteoroloji uyarısına göre, Marmara'nın doğusundan Ardahan'a kadar uzanan geniş bir bölgede yağışlı günlerin yaklaştığı duyuruldu. Sağanak yağışın etkisi altına girecek bölgeler arasında Marmara'nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Artvin ve Ardahan yer alıyor.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu dönemin "Bu yılın en uzun sıcak hava dalgası" olacağını belirterek yaklaşan hava durumu değişikliklerini değerlendirdi ve etkilenecek illeri detaylı bir şekilde açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, kuzey kesimlerde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, Marmara'nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çankırı, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın ve Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak sağanak yağış görüleceği öngörülüyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık bir hava ile geçmesi bekleniyor.

10 DERECE ÜZERİNE KADAR ÇIKACAK

Uzmanlara göre, önümüzdeki dönemde Marmara, Karadeniz ve Ege kıyılarında hava sıcaklıklarının büyük bir değişiklik göstermeyeceği öngörülüyor. Ancak diğer bölgelerde sıcaklıkların artmaya devam etmesi bekleniyor. Marmara ve Kıyı Ege bölgelerinde mevsim normallerine yakın sıcaklıklar yaşanırken, diğer bölgelerde sıcaklıklar 6 ila 10 derece daha yüksek olabilir.

Rüzgarın genellikle batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerinde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Ancak Marmara'nın batı kıyıları ve kuzey Ege'de ise zaman zaman kuvvetli rüzgarlar ve hatta kısa süreli fırtınalar (50-80 km/saat) görülebileceği belirtiliyor.

Prof. Dr. Orhan Şen, en yüksek sıcaklık ve sağanak yağışın etkilerinin en fazla hissedileceği bölgelerde vatandaşları uyararak, bu yılın en uzun sıcak hava dalgasının yaşanacağına dikkat çekti. İç Anadolu, İç Ege, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüksek sıcaklıkların ve sağanak yağışların beklenildiğini belirterek, vatandaşlara dışarı çıkmamaları ve güneşten korunmaları konusunda önlem almalarını önerdi.