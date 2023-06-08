81 ilde birden felaket günleri başlıyor! Tam 60 gün sürecek: Bu üç ilde yaşayanlar...

Türkiye'de yaşanan sağanak yağışların ardından ülkenin felaketin esiri olduğu ve 81 ildeki tüm belediyelere 60 günlük bir uyarı yapıldığı belirtilen metinde, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Bursa gibi illerin etkilendiği ifade ediliyor. Nisan ayından bu yana süren sağanak yağışların can kayıplarına yol açtığı ve sel felaketlerinin ülkenin her köşesinde hissedildiği vurgulanıyor. İşte detaylar...





SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE 81 İL İÇİN UYARI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamalara göre, ülkemiz felaketin esiri durumunda. MGM, hava durumu tahminlerine ek olarak ülke genelinde ve bazı illerde 60 günlük bir uyarı mesajı verdi. Bu uyarıyla birlikte tüm illerin belediyelerine ani doğal afetlere karşı önlem almaları konusunda bildiri gönderildi. İşte ayrıntılar...





MGM ve Hava Forum tarafından yapılan açıklamalara göre, ülkemizin tekrar yağışlı bir döneme gireceği tahmin ediliyor. Özellikle Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Bursa gibi illerde yağışlı hava bekleniyor. Haziran ayının başlarında, yaz sıcaklarının yerine güçlü yağışlar, sel ve dolu yağışlarıyla karşılaşma ihtimali bulunuyor. Özellikle bahsi geçen 4 ilde yağışların devam etmesi ve sıcak havalara bir süre daha geçiş yapılmaması bekleniyor.

Bu uyarılar, halkın ve yerel yönetimlerin felaketlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor. Doğal afetlerin etkilerini azaltmak ve can kayıplarını önlemek için gerekli tedbirlerin alınması önem taşıyor. Yağışlı hava koşullarının süreceği, sel ve dolu riskinin devam ettiği belirtiliyor.

Halkın ve ilgili belediyelerin, meteorolojik uyarılara dikkat etmeleri ve gerekli önlemleri almaları gerekiyor. İlgili bölgelerde yaşayan insanların güvende olması ve mal kayıplarının minimize edilmesi için tedbirlerin alınması büyük önem taşıyor. Bu süreçte güncel hava durumu bilgilerini takip etmek ve yetkililerin talimatlarına uymak, riskleri en aza indirmek açısından önemlidir.

Hava Forum'un yayınladığı uyarıda, özellikle dikkat çeken bir detay olan "60 gün" süresine dikkat çekiliyor. Tüm belediyelere yapılan uyarıda, önümüzdeki 60 gün boyunca çok dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Bu süre içinde saatler içinde yoğun yağışlarla karşılaşabileceği belirtilirken, tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapılıyor.

Ayrıca, 4 il için de kuvvetli yağış uyarıları yapıldığı bildiriliyor. Bu 4 il için sağanak yağış uyarıları ardı ardına gelmekte. Karadeniz'den gelen yağmurun ani sel olaylarına neden olabileceği ifade edilirken, aynı zamanda Karadeniz'den gelen hava kütlelerinin Marmara Bölgesi'nde yağışlara sebep olabileceği tahmin ediliyor.

Bu uyarılar, önümüzdeki dönemde yaşanabilecek yoğun yağışların potansiyel etkilerine karşı halkın ve yerel yönetimlerin dikkatli olmasını sağlamayı amaçlıyor. Özellikle ani sel olaylarına karşı tedbirli olunması, olası riskleri minimize etmek için önem taşıyor. Halkın güncel hava durumu bilgilerini takip etmesi ve yetkililerin talimatlarına uyması, olumsuz etkilerin en aza indirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.