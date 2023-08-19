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  3. 81 ile oh çektirecek haber geldi! 36 gün sonra tamamen çekip gidecek

81 ile oh çektirecek haber geldi! 36 gün sonra tamamen çekip gidecek

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81 ile oh çektirecek haber geldi! 36 gün sonra tamamen çekip gidecek
Türkiye'de yaz mevsimi ile ilgili meteorolojik kaynaklardan dikkat çekici bir haber geldi. Yazın bitmesine daha 37 gün var. Hava sıcaklığı da ülkemizi terk edecek.

Nitekim Türkiye dünya tarihi bu denli sıcak yaz ayı pek fazla yaşamadı. Temmuz, dünyanın en sıcak ayı olarak kayıtlara geçerken Türkiye'de de Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki illerimiz de sıcak havanın etkisini çok fazla hissetti.

SADECE 37 GÜN KALDI

Yazın bitmesine daha 37 gün var

Meteorolojik kaynaklara göre Türkiye'de yazın bitmesine yalnızca 37 gün kaldı. Kalan 37 günün ardından hava sıcaklığı mevsimsel olarak sabit olacak ve insanlar aşırı sıcaktan kurtulacak.

Hava Forum'un hava sıcaklıklarına ilişkin yayınladığı mesajında şu ifadeler kullanıldı:

“Takvime göre yazın yüzde 61'i bitti. kalan %39 Bir günde kalan gün sayısı 37…”

Yaşam
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