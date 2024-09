81. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan'ı Pedro Almodovar Kazandı

81. Uluslararası Venedik Film Festivali sona erdi

Bu yıl 81'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Venedik Film Festivali, İtalya'nın Venedik kentinde 28 Ağustos'ta başlamış ve bu akşam düzenlenen ödül töreniyle sona ermiştir. Festivale damgasını vuran anlardan biri, Altın Aslan ödülünün, ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almodovar tarafından çekilen The Room Next Door filmine verilmesi oldu.

Büyük Ödül ve Diğer Kazananlar

Festivalde, en iyi film olarak değerlendirilen The Room Next Door, Altın Aslan ile taçlandırıldı. Brady Corbet yönetimindeki The Brutalist filmi ise Gümüş Aslan ödülünü kazandı.

Ödül gecesinde, en iyi erkek oyuncu ödülünü (Coppa Volpi) Vincent Lindon, The Quiet Son filmindeki performansıyla alırken; en iyi kadın oyuncu ödülünü (Coppa Volpi) ise Nicole Kidman Babygirl filmindeki rolü ile elde etti.

Ödül Gecesinde Gazze Mesajı

Ödül töreninde, pek çok ödül sahibi isim, konuşmalarında İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı. Bu yıl Geleceğin Aslanı ödülünü kazanan Familiar Touch filminin Yahudi yönetmeni Sarah Friedland, ödülünü Gazze’deki işgal altında yaşayan Filistinlilere adadı. Friedland, "Bu ödülü, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve işgalin sürdüğü bugün kabul ediyorum." dedi. Bu sözler salondan büyük bir alkış aldı.

Ayrıca birçok İtalyan sanatçı, festival yönetiminin Gazze’deki soykırımı görmezden geldiğini ve İsrail yapımı filmlerin gösterilmesinde sessiz kaldığını ifade etti.

Gelecek Festivaller

Gelecek yıl 82. Uluslararası Venedik Film Festivali'nin 27 Ağustos - 6 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenleneceği açıklandı.