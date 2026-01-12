82 Yaşındaki Yeminli Mali Müşavirden Alanya'da Köy Hayatına Örnek Proje

Alanya'da 82 yaşındaki yeminli mali müşavir Mevlüt Güven, 53 dönümlük arazisine 1.250 kiraz ve 420 incir dikerek köy yaşamını ve tarımı gençlere örnek gösteriyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:16
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:42
82 Yaşındaki Yeminli Mali Müşavirden Alanya'da Köy Hayatına Örnek Proje

82 Yaşındaki Yeminli Mali Müşavirden Alanya'da Köy Hayatına Örnek Proje

Yaşına rağmen üretimden kopmayan örnek girişim

Antalya’nın Alanya ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki yeminli mali müşavir Mevlüt Güven, ilerleyen yaşına rağmen üretimden kopmuyor. Gelecek nesilleri köy hayatına alıştırmak, toprağın değerini anlatmak ve üretimin her aşamasında yer almak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Son iki yılda köyündeki 53 dönümlük araziye bin 250 kiraz ve 420 incir ağacı dikerek örnek bir projeye imza atan Güven, dikimden budamaya, sulamadan bakıma kadar her aşamada bizzat yer alıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarıyla gençlere taş çıkaran üretici, hem gençlere hem de yaşıtlarına örnek oluyor.

Atadan gelen miras ve tarıma öncülük

Atadan kalma bahçeleri tarıma kazandırmak için büyük uğraşlar veren Mevlüt Güven, uzun yıllar mesleğini sürdürdükten sonra emekliliğinde köyüne dönerek üretime yönelmiş durumda. Kendi ifadesiyle:

"Ben yeminli mali müşavirim ama şu anda aktif olarak çiftçilikle uğraşıyorum. Çünkü temelimizde, atadan kalma çiftçilik genlerimiz var. Mesleğimi yürütürken de köyüme ve çevreme yararlı olabilmek amacıyla 2002 yılında 5 bin ağaçlık bir kiraz çiftliği kurmuştum. Bugün o bölgede çiftçi kayıt sistemine kayıtlı yaklaşık 400 bin kiraz ağacı bulunuyor. Buna öncülük yapmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

Kırsal göç ve tarımın geri çekilmesine dair uyarı

Güven, kırsaldan kente göçün köylerin boşalmasının başlıca nedeni olduğunu vurguluyor. Okulların kapanması ve taşımalı eğitime geçilmesinin genç nüfusun merkezlere kaymasına yol açtığını belirtiyor ve bu sürecin tarımı geri plana ittiğini ifade ediyor.

Ekonomik sıkıntılara dair görüşlerini de paylaşan Güven, tarımdan kopuşun ülke ekonomisini doğrudan etkilediğini savunuyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Bugün yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz birçok ürün ithal ediliyor. Antalya, Adana, Aydın ovalarında pamuk ekimi neredeyse kalmadı. Konya Ovası’nda, Kayseri, Niğde, Ankara, Eskişehir, Afyon ovalarında buğday ekimi durma noktasına geldi. Pirinç, mercimek, nohut gibi temel ürünleri bile ekemez hale geldik. Bunun en büyük sebeplerinden biri kırsalda yaşayan insanların zorunlu olarak şehirlere göç ettirilmesidir. Tarım yapılmayınca her şey ithal ediliyor, bu da ülke ekonomisini doğrudan etkiliyor"

Mevlüt Güven'in çalışması, hem yerel ölçekte atıl arazilerin tarıma kazandırılmasına hem de genç kuşaklara köy ve tarım kültürünün aktarılmasına önemli bir örnek teşkil ediyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNE BAĞLI UĞURLU MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN 82 YAŞINDAKİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNE BAĞLI UĞURLU MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN 82 YAŞINDAKİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR, İLERLEYEN YAŞINA RAĞMEN ÜRETİMDEN KOPMUYOR.

GELECEK NESİLLERİ KÖY HAYATINA ALIŞTIRMAK, TOPRAĞIN DEĞERİNİ ANLATMAK VE ÜRETİMİN HER AŞAMASINDA...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak-Ereğli D010 Yolunda Kar Ulaşımı Aksattı
2
Van'da Kırsal Mahallelerde Kartpostallık Kar Manzarası
3
Vali Çiftçi: Erzurum basını Anadolu’da çok güçlü bir yere sahip
4
Aydın DKMP’den Av Koruma Personeline 4915 Sayılı Kanun Eğitimi
5
Kavaklıdere Beyaza Büründü: Göktepe Dağı'nda Kartpostallık Kar
6
Batman'da 500 Köy ve Mezra Yolu Ulaşıma Açıldı
7
Samsun'da 2026 Toplantı, Gösteri ve Yürüyüş Alanları Belirlendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları