82 Yaşındaki Yeminli Mali Müşavirden Alanya'da Köy Hayatına Örnek Proje

Yaşına rağmen üretimden kopmayan örnek girişim

Antalya’nın Alanya ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki yeminli mali müşavir Mevlüt Güven, ilerleyen yaşına rağmen üretimden kopmuyor. Gelecek nesilleri köy hayatına alıştırmak, toprağın değerini anlatmak ve üretimin her aşamasında yer almak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Son iki yılda köyündeki 53 dönümlük araziye bin 250 kiraz ve 420 incir ağacı dikerek örnek bir projeye imza atan Güven, dikimden budamaya, sulamadan bakıma kadar her aşamada bizzat yer alıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarıyla gençlere taş çıkaran üretici, hem gençlere hem de yaşıtlarına örnek oluyor.

Atadan gelen miras ve tarıma öncülük

Atadan kalma bahçeleri tarıma kazandırmak için büyük uğraşlar veren Mevlüt Güven, uzun yıllar mesleğini sürdürdükten sonra emekliliğinde köyüne dönerek üretime yönelmiş durumda. Kendi ifadesiyle:

"Ben yeminli mali müşavirim ama şu anda aktif olarak çiftçilikle uğraşıyorum. Çünkü temelimizde, atadan kalma çiftçilik genlerimiz var. Mesleğimi yürütürken de köyüme ve çevreme yararlı olabilmek amacıyla 2002 yılında 5 bin ağaçlık bir kiraz çiftliği kurmuştum. Bugün o bölgede çiftçi kayıt sistemine kayıtlı yaklaşık 400 bin kiraz ağacı bulunuyor. Buna öncülük yapmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

Kırsal göç ve tarımın geri çekilmesine dair uyarı

Güven, kırsaldan kente göçün köylerin boşalmasının başlıca nedeni olduğunu vurguluyor. Okulların kapanması ve taşımalı eğitime geçilmesinin genç nüfusun merkezlere kaymasına yol açtığını belirtiyor ve bu sürecin tarımı geri plana ittiğini ifade ediyor.

Ekonomik sıkıntılara dair görüşlerini de paylaşan Güven, tarımdan kopuşun ülke ekonomisini doğrudan etkilediğini savunuyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Bugün yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz birçok ürün ithal ediliyor. Antalya, Adana, Aydın ovalarında pamuk ekimi neredeyse kalmadı. Konya Ovası’nda, Kayseri, Niğde, Ankara, Eskişehir, Afyon ovalarında buğday ekimi durma noktasına geldi. Pirinç, mercimek, nohut gibi temel ürünleri bile ekemez hale geldik. Bunun en büyük sebeplerinden biri kırsalda yaşayan insanların zorunlu olarak şehirlere göç ettirilmesidir. Tarım yapılmayınca her şey ithal ediliyor, bu da ülke ekonomisini doğrudan etkiliyor"

Mevlüt Güven'in çalışması, hem yerel ölçekte atıl arazilerin tarıma kazandırılmasına hem de genç kuşaklara köy ve tarım kültürünün aktarılmasına önemli bir örnek teşkil ediyor.

