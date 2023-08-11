9-12 yaş arası çocuğu olan Ankaralılar hemen başvursun! Belediye ücretsiz yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocuklara ve çocuk sahibi vatandaşlara yönelik önemli bir hizmet duyurusu yaptı. Belediye, 9-12 yaş arasındaki çocuklar için ücretsiz futbol kursları düzenleyeceğini açıkladı.



KAYIT TARİHİ 12 AĞUSTOS OLARAK DUYURULDU





Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocukların spor yapma fırsatını artırmak ve ailelere destek olmak amacıyla yeni bir hizmeti hayata geçiriyor. Belediye tarafından yapılan açıklamada, Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde 9-12 yaş arası erkek çocuklar için ücretsiz futbol kursları düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamada belirtildiğine göre, çeşitli gün ve saatlerde antrenör eşliğinde gerçekleştirilecek olan futbol kurslarına katılmak isteyen çocuklar için 12 Ağustos Cumartesi günü saat 09:30 itibarıyla Sincan Aile Yaşam Merkezi'ne kayıt yapılacağı belirtildi. Kursun kontenjanının 150 kişi ile sınırlı olduğu ifade edildi.

Belediye yetkilileri, çocukların sporla iç içe büyümelerini teşvik etmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarını desteklemek amacıyla bu tür etkinlikler düzenlediklerini vurguladı. Aynı zamanda, ailelerin de çocuklarını bu tür etkinliklere katılmaya teşvik edilmesiyle birlikte aile içi etkileşimi artırmayı hedefledikleri belirtildi.