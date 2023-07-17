9 kent için tehlike çanları çaldı! Denize giren paramparça olmayı göze alsın: Sakın girmeyin

Antalya'nın Kumluca lçesinde Adrasan açıklarında balık tutan Dursun isimli bir balıkçı, yarım metre uzunluğunda balon balığına takılırken zehiri ve keskin dişleri karşısında dehşete kapıldı. Bir kutu sodayı balığın ağzına tıkayan Dursun, gördükleri karşısında adeta şok oldu. Balon balığı keskin, güçlü dişlere sahipti ve kraker gibi teneke kutuyu anında yedi.





O anları belgeleyen Dursun, olayı "korkunç" olarak nitelendirerek şu uyarılarda bulundu: "İnanılmaz büyüklüğe sahip balon balığı yakaladım. Yakalarsanız asla parmağınızı ağzına sokmayı denemeyin. Çok dikkatli olun."





"BÜTÜNLEŞMİŞ OLARAK TOPLAMDA 4 ADET DİŞİ VAR"

Akdeniz Üniversitesi'ne Su Ürünleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, türün Kızıldeniz'den Akdeniz'e giren en büyük türlerden birisi olan olan mavi beneklere sahip balon Lagocepalus sceleratus) olduğunu söyledi. Söz konusu türün tehlikeli bir tür olduğuna işaret eden Gökoğlu, şunları kaydetti:

"Balıkçıların ağlarına ve aynı zamanda ltalarına en çok zarar veren türlerden bir tanesidir. Balıkçılar ağlarına bu balığı yakalarlarsa ellerini yaralayabileceği için bu balığa dikkat etmeleri gerekir. Bütünleşmiş olarak toplamda 4 adet dişi vardır."





"Akdeniz'de keskin dişli başka tür yok."

Prof. Dr. Gökoğlu, uyarısına şöyle devam etti:

"Vatandaş elini ısırırsa kopma riski var çünkü çok güçlü çene yapısına sahiptir. Şu anda Akdeniz'de başka hiçbir türün bu kadar keskin dişleri yok. İnsanları görünce uzaklaşır. Denizde balık kestiğinizde balon balığı kokar. Yemek için yaklaşır ve balığı sizden alır"