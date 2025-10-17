9. Safran Festivali Safranbolu'da Kortej Yürüyüşüyle Başladı

9. Safran Festivali Safranbolu'da kortej yürüyüşüyle açıldı

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde düzenlenen 9. Safran Festivali, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşüyle başladı.

Açılış korteji ve törensel başlangıç

Yürüyüş, Babasultan Mahallesi Şehitlik önünden Karabük Belediyesi bandosu eşliğinde başladı ve Kazdağlıoğlu Meydanı'nda sona erdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından festival programı devam etti.

Vali Mustafa Yavuz'un değerlendirmesi

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu'nun sadece mimarisiyle değil, biyoçeşitliliği ve bitki florasıyla da dünyanın dikkatini çektiğini vurguladı. Vali Yavuz, 'İşte bu eşsiz hazinelerden biri olan 'Safranbolu safranı' Avrupa Birliği nezdinde, ülkemizi temsil eden ilk baharat olma onuruyla kültürümüzün ve toprağımızın bereketini tüm dünyaya yansıtmaktadır.' dedi.

Yavuz, safranın gıda, kozmetik ve sağlık başta olmak üzere pek çok alanda kullanıldığını belirterek üretim verilerini paylaştı: 2023 yılında 81 dekar alanda 35 kilogram olarak kaydedilen safran hasadının, 2024 yılında 104 dekara çıkarak yaklaşık 50 kilogram ile taçlandığını; bu yıl ise 110 dekar alanda üreticilerin emekleriyle 55 ila 58 kilogram arasında hasat beklendiğini ifade etti. Vali Yavuz, artan verimle birlikte safranı koruma, geliştirme ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğuna dikkat çekti.

Belediye başkanının çağrısı ve etkinlikler

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, safran üreticisi sayısının her geçen gün arttığını belirterek genç üreticilere ve çiftçilere destek çağrısında bulundu: 'Genç üreticilerin, genç çiftçilerin, bu işe emek veren, zevk alarak bu işi yapan tüm çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da hepimize görev düşüyor.' dedi.

Festival kapsamında katılımcılara cinci macunu ve zerde ikram edildi.

Katılımcılar

Kortej yürüyüşüne, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ve Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın da katıldı.

