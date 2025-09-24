9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 10-12 Ekim'de Merkez Park'ta

EREN BOZKURT - Adana

Festivalin öne çıkanları

Adana, gastronomi tutkunlarını bir kez daha ağırlıyor. 10-12 Ekim tarihlerinde Merkez Park'ta düzenlenecek olan 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, kentin ünlü tatlarını ziyaretçilerle buluşturacak. Festivalde; Adana kebabı, taş kadayıf, içli köfte, şalgam ve şırdan gibi coğrafi işaretle tescillenen lezzetler stantlarda yerini alacak.

Organizasyon ve tema

Valilik öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşları katkılarıyla organize edilen festival bu yıl 'Kuşaktan Kuşağa' temasıyla hazırlanıyor. Merkez Park'ta kurulacak stantlar ve altyapı çalışmaları devam ediyor.

Etkinlik programı

Festivalde şeflerin katılacağı gösteriler, yemek yarışmaları ve paneller öne çıkacak. Panellerde gıda güvenliği, tarım politikaları ve gastronomik miras gibi konular ele alınacak. Ziyaretçiler parkta birçok yiyecek ve içeceği tatma imkanı bulacak.

Vali Köşger'in uyarıları ve beklentileri

Vali Yavuz Selim Köşger, Merkez Park'taki hazırlıkların sürdüğünü belirterek 26 Eylül'de İstanbul'da yapılacak tanıtım toplantısına değindi. Köşger, geçmiş yıllarda otellerin dolduğunu hatırlatarak 'Festivale gelecek vatandaşlarımızın yerlerini ayırtmasında fayda var çünkü son günlerde şehir merkezindeki otellerde yer kalmayabiliyor.' ifadelerini kullandı.

Köşger, geçen yıl festivale 835 bin kişinin katıldığını anımsatarak, 'Bu yıl katılımcı sayısında geçen seneyi aşacağımızı tahmin ediyoruz. Her zaman 1 milyonu aşma hedefimiz var. İnşallah bu sene aşarız.' dedi. Ayrıca bu yıl festivale kadın kooperatiflerinin de katılacağı bildirildi.

UNESCO hedefi

Adana'nın UNESCO'nun gastronomi alanındaki 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmesi için yapılan başvurunun nihai kararının 30 Ekim'de Semerkant'ta düzenlenecek toplantıda açıklanacağı bildirildi. Köşger, 'İnşallah bu yıl festivali, çok daha görkemli ve standartları yüksek şekilde gerçekleştireceğiz. 30 Ekim'de Semerkant'ta yapılacak toplantıda inşallah Adana'nın "Gastronomi Şehri" ünvanı tescillenmiş olacak. Onun arifesinde gerçekleştireceğimiz 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, bu anlamda da önem ifade ediyor. Dolayısıyla tüm dünyaya Adana'nın "Gastronomi Şehri" ünvanını hakkıyla kazandığını göstereceğiz inşallah.' sözleriyle hedeflerini dile getirdi.

