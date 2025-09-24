9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 10-12 Ekim'de Merkez Park'ta

10-12 Ekim'de Merkez Park'ta düzenlenecek 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, coğrafi işaretli lezzetler ve UNESCO hedefiyle ziyaretçileri ağırlayacak.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 11:35
9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 10-12 Ekim'de Merkez Park'ta

9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 10-12 Ekim'de Merkez Park'ta

EREN BOZKURT - Adana

Festivalin öne çıkanları

Adana, gastronomi tutkunlarını bir kez daha ağırlıyor. 10-12 Ekim tarihlerinde Merkez Park'ta düzenlenecek olan 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, kentin ünlü tatlarını ziyaretçilerle buluşturacak. Festivalde; Adana kebabı, taş kadayıf, içli köfte, şalgam ve şırdan gibi coğrafi işaretle tescillenen lezzetler stantlarda yerini alacak.

Organizasyon ve tema

Valilik öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşları katkılarıyla organize edilen festival bu yıl 'Kuşaktan Kuşağa' temasıyla hazırlanıyor. Merkez Park'ta kurulacak stantlar ve altyapı çalışmaları devam ediyor.

Etkinlik programı

Festivalde şeflerin katılacağı gösteriler, yemek yarışmaları ve paneller öne çıkacak. Panellerde gıda güvenliği, tarım politikaları ve gastronomik miras gibi konular ele alınacak. Ziyaretçiler parkta birçok yiyecek ve içeceği tatma imkanı bulacak.

Vali Köşger'in uyarıları ve beklentileri

Vali Yavuz Selim Köşger, Merkez Park'taki hazırlıkların sürdüğünü belirterek 26 Eylül'de İstanbul'da yapılacak tanıtım toplantısına değindi. Köşger, geçmiş yıllarda otellerin dolduğunu hatırlatarak 'Festivale gelecek vatandaşlarımızın yerlerini ayırtmasında fayda var çünkü son günlerde şehir merkezindeki otellerde yer kalmayabiliyor.' ifadelerini kullandı.

Köşger, geçen yıl festivale 835 bin kişinin katıldığını anımsatarak, 'Bu yıl katılımcı sayısında geçen seneyi aşacağımızı tahmin ediyoruz. Her zaman 1 milyonu aşma hedefimiz var. İnşallah bu sene aşarız.' dedi. Ayrıca bu yıl festivale kadın kooperatiflerinin de katılacağı bildirildi.

UNESCO hedefi

Adana'nın UNESCO'nun gastronomi alanındaki 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmesi için yapılan başvurunun nihai kararının 30 Ekim'de Semerkant'ta düzenlenecek toplantıda açıklanacağı bildirildi. Köşger, 'İnşallah bu yıl festivali, çok daha görkemli ve standartları yüksek şekilde gerçekleştireceğiz. 30 Ekim'de Semerkant'ta yapılacak toplantıda inşallah Adana'nın "Gastronomi Şehri" ünvanı tescillenmiş olacak. Onun arifesinde gerçekleştireceğimiz 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, bu anlamda da önem ifade ediyor. Dolayısıyla tüm dünyaya Adana'nın "Gastronomi Şehri" ünvanını hakkıyla kazandığını göstereceğiz inşallah.' sözleriyle hedeflerini dile getirdi.

Adana'da 10-12 Ekim'de düzenlenecek 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde kebaptan taş...

Adana'da 10-12 Ekim'de düzenlenecek 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde kebaptan taş kadayıfa, içli köfteden şalgama kadar birçok coğrafi işaret tescilli yiyecek ve içecek ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Vali Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis Kalesi'nde 29 cm'lik Osmanlı Anahtarı Gün Yüzüne Çıktı
2
9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 10-12 Ekim'de Merkez Park'ta
3
Kruvaziyer Turizminde Tarihi Yükseliş: Ocak-Ağustos 2025'te 1,5 Milyon Yolcu
4
İDOB Çocuk Balesi Kursiyer Programı Başvuruları Başladı — 55 Kontenjan, Son Tarih 26 Eylül
5
32. Uluslararası Adana Altın Koza'da "Anılarıyla Ustalarımıza Saygı" Söyleşisi
6
Rebeca Roger Cruz, 22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nde sahne aldı
7
Adana'da 'Tadında Kısa Film Var' Gala: Adana ve Lecce'nin Gastronomi-Sinema Buluşması

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası