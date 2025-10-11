9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 'Kuşaktan Kuşağa' Temasıyla Sürüyor

Adana Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 'Kuşaktan Kuşağa' temasıyla atölyeler, sunumlar ve yarışmalarla devam ediyor.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde gerçekleşen 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Kuşaktan Kuşağa temasıyla etkinliklere devam ediyor. Kentin zengin mutfak kültürünü tanıtmayı amaçlayan festivalde gün boyu yoğun bir program sürüyor.

Etkinlik alanına gelen ziyaretçiler, festival stantlarında kebap, ciğer, şırdan ve şalgam gibi Adana'nın ikonik lezzetlerini tatma fırsatı buluyor. Festival, gastronomi tutkunlarını bir araya getirerek hem tanıtım hem de deneyim odaklı etkinlikler sunuyor.

Program kapsamında Şef Bedri Aydoğdu, "Adana Kebabı'nda Başarı Hikayesi" başlıklı sunumunda mesleki tecrübelerini ve Adana kebabının yöresel önemini katılımcılarla paylaştı.

Atölye çadırında Adana yemekleri yapıldı

Festivalde unutulmaya yüz tutmuş Adana yemekleri için atölye çalışmaları düzenlendi. Usta isimler geleneksel tarifleri uygulamalı olarak gösterdi ve katılımcılara anlattı.

Müge Mengen 'fellah köfte', Tülay Nisanoğlu ile Fatma Gülten Demir 'yüksük çorbası', Fatma Yüksel 'tahinli çiğ köfte' ve Feride Sözeugeçer 'bamya dolması' yaptı. Atölyeyi takip edenlere daha sonra bu yemeklerden ikram edildi.

Genç şefler yarıştı

Festival kapsamında düzenlenen Genç Şefler Yarışması'nda genç ve üniversiteli şefler iki ayrı kategoride yarıştı. Bireysel ve ekip kategorilerinde hazırladıkları yemeklerle jürinin karşısına çıkan yarışmacılar, yeteneklerini sergiledi.

Dereceye giren öğrencilere ödüller törenle verilecek. Festival programında yarın da Liseli Genç Şefler Bireysel ve Liseli Genç Şefler Ekip yarışmaları düzenlenecek.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kuşaktan Kuşağa" temasıyla düzenlenen 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali etkinliklerle devam ediyor. Festivale gelen bazı vatandaşlar da etkinlik alanındaki stantlarda kebap, ciğer, şırdan ve şalgam gibi kentin lezzetlerini tatma fırsatı buluyor.

