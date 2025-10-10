9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde mangal ateşi yakıldı

"Kuşaktan Kuşağa" temasıyla açıldı

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, açılış töreninde Merkez Park'ta gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ve birlikte yakılan mangal ateşiyle başladı.

Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, şefler ve diğer davetliler kortejde yer aldı. Yürüyüş bando eşliğinde tören alanına ulaşırken, stantlardaki ziyaretçiler kebap, ciğer, şırdan ve şalgam gibi kent lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

Törende konuşan Vali Köşger, gelenek ve göreneklerin nesilden nesile aktarılmasının önemine vurgu yaptı ve festivalin Adana'nın kültürel mirasını geleceğe taşıyan bir köprü olduğunu belirtti. Köşger şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle bu yıl gastronomi şehri olacağız. Bu süreci sürdürülebilir kılmamız gerekiyor. Adana mutfağının otantik yapısını, özgünlüğünü ve doğallığını bozmadan, onu yeniden yorumlayarak, yeni dokunuşlar katarak tanıtmamız şart. Ancak en önemlisi, güler yüzümüzü kaybetmeden, cömert misafirperverliğimizi sürdürerek dünyaya kendimizi tanıtmalıyız."

Köşger, gastronomi turizminin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak Adana başta olmak üzere Hatay, Gaziantep ekseninde Mersin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ın eklenmesiyle bir destinasyon oluşturulabileceğini söyledi.

Lezzet odaklı turizm planlaması çalışmalarına değinen Köşger, şunları da aktardı:

"Adana'yı bilen herkesin aklına ilk olarak lezzet, kebap ve 500'ü aşkın yemek çeşidi geliyor. Tarihiyle, doğasıyla, inanç turizmiyle, deniziyle, yaylasıyla Adana her anlamda zengin bir şehir. Bu değerleri doğru yönetimle değerlendirirsek ve dünyaya gerektiği şekilde sunarsak, Adana gastronomi alanında dünyanın sayılı şehirleri arasında yer alabilir. Bu zenginlik, Adana'nın turizm master planının lokomotifi ve dinamosu olan mutfağının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor."

Köşger, 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ni gastronomi ünvanını kazanmış bir Adana'da yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Adana'nın sanayi, tarım ve ticaretin yanı sıra kültür ve turizm şehri olduğuna dikkat çekti. Geçer, emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi:

"Adana mutfağı, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da ilgisini çeken bir değer haline gelmiştir. Adana'nın dumanı gökyüzüne, lezzeti yüreklere karışır. Bu topraklarda her lokma bir tarih, her sofra bir hikayedir."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri birlikte mangal ateşini yakarken, festivalde şef Arda Türkmen da katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktardı.

