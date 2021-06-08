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A101 10 Haziran 2021 Perşembe aktüel indirimli ürünler kataloğu

A 101 marketler her hafta mağazalarına kampanyalı ürünleri getirirken 10 Haziran tarihi ile aktüel ürünler yerlerini alacak. Vatandaşların ihtiyaçlarına göre marketlere gelen kampanyalı ürünler kalite ve fiyat yönünden büyük ilgi görürken A101 10 Haziran 2021 Perşembe aktüel indirimli ürünler kataloğu merak edildi. İşte A101 10 Haziran 2021 Perşembe aktüel ürün kataloğu

08 Haziran 2021 Salı 21:41
A101 10 Haziran 2021 Perşembe aktüel indirimli ürünler kataloğu
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A101 marketler her hafta mağazalarına yeni ve kaliteli ürünlerini getirirken 10 Haziran 2021 tarihinde markete gelecek ürünler merak edildi. Birçok ürünün geldiği günde vatandaşlar fiyat listesini araştırıyor. İşte A101 10 Haziran 2021 Perşembe aktüel indirimli ürünler kataloğu haberimizde

Perşembe günleri yeni ürünler satışa çıkarken her hafta yeni ürünler getirmeye çalışan market birçok vatandaş tarafından takip ediliyor.

A101 10 Haziran 2021 Aktüel Ürünleri şu şekilde sıralanıyor;

Toshiba 65UL2063DT 65” ultra HD smart LED TV: 5,999 TL

HI – LEVEL 55” ultra HD Android smart LED TV: 3,799 TL

HI – LEVEL HL49FAL27 49” full HD Android smart LED TV: 2,899 TL

LEPSON L3150 ecotank yazıcı: 1,499 TL

SEG SCM 9100 / CM 910 9 Kg çamaşır makinesi: 1,899 TL

SEG SBM 4001 / BM 4001 4 Programlı bulaşık makinesi. 1,699 TL

SEG SNF 4500 / NF 463 SEG no – frost buzdolabı: 2,499 TL

Samsung VC07R302MVB / TR cyclone süpürge: 729 TL

Kiwi KCM 7510 elektrikli cezve: 44,95 TL

Nisanla AFM 280 D sonic yüz temizleyici. 34,95 TL

Nisanla AHC 5008 saç kesme makinesi. 79,95 TL

Nisanla AHD 2116 saç kurutma makinesi: 59,95 TL

Thistlon tüm yüz maske şnorkel: 119,95 TL

Bestway balina figürlü deniz yatağı: 69,95 TL

Bestway timsah figürlü deniz yatağı: 69,95 TL

Bestway uzay gemisi / sürat motoru figürlü şişme bot: 44,95 TL

Bestway şişme havuz orta boy: 69,95 TL

Bestway şişme havuz küçük boy: 44,95 TL

Bestway deniz yatağı: 32,95 TL

Bestway dalga yastığı: 9,95 TL

Bestway lisanslı şişme kolluk: 16,95 TL

Bestway çocuk şişme kolluk: 9,95 TL

Bestway desenli şişme kolluk: 12,45 TL

Bestway hayvan figürlü şişme kolluk: 12,95 TL

Bestway yetişkin maske – şnorkel seti. 59,95 TL

Bestway yetişkin yüzücü gözlüğü: 17,45 TL

Bestway yüzücü gözlüğü: 7,45 TL

Bestway maske şnorkel seti. 34,95 TL

Bestway çocuk maske dalış: 19,95 TL

Bestway lisanslı şişme kolluk: 16,95 TL

Bestway çocuk can simidi: 12,45 TL

Bestway şeffaf can simidi: 9,95 TL

Bestway lisanslı can yeleği: 37,95 TL

Bestway spor plaj topu: 8,95 TL

Bestway lisanslı plaj topu: 19,45 TL

Bestway klasik plaj topu: 9,95 TL

Bestway tropikal desenli can yeleği: 19,95 TL

Bestway tamir yaması: 8,95 TL

Bestway ayak pompası: 17,95 TL

Bestway el pompası: 24,45 TL

Thechlon deniz paleti: 59,95 TL

2 kişilik plaj çadırı: 139,95 TL

Doğu büyük su kaydırağı: 299,95 TL

Oyuncak neşeli gemi: 24,95 TL

Plaj mandalı 2’li: 5,95 TL

Plaj havlusu: 17,95 TL

Plaj şemsiyesi: 79,95 TL

Çizgili plaj / piknik sandalyesi: 59,95 TL

Mikrofiber plaj havlusu: 29,95 TL

Bayan keten görünümlü şort: 21,95 TL

Bayan deniz şortu: 14,95 TL

Bay deniz şortu: 14,95 TL

Çocuk deniz şortu: 11,95 TL

Dijital baskılı deniz şortu. 17,95 TL

Dijital baskılı çocuk deniz şortu: 15,95 TL

Bermuda şapka: 13,95 TL

Bay / bayan hasır şapka: 17,95 TL

Bay / bayan kep şapka: 9,95 TL


Çocuk merserize şapka: 12,95 TL

Bebek, çocuk, garson boy şapka: 9,95 TL

Ganier ambre 50 faktör: 77,90 TL

Ganier ambre solaire 50 faktör güneş sütü. 69,95 TL

Nivea bronzlaştırıcı yağ: 53,90 TL

Nivea 50 faktör çocuk güneş sütü. 59,90 TL

Nivea 50 faktör güneş jeli: 64,90 TL

Dear body bronzlaştırıcı yağ: 19,90 TL

Dear body güneş sütü spreyi: 27,90 TL

Dear body 30 faktör güneş sütü spreyi: 24,90 TL

Ganier ambre solaire bronzlaştırıcı yağ: 59,95 TL

Deer bosy aloe vera güneş sonrası jel. 15,90 TL

Dear body çocuk güneş spreyi. 27,90 TL

Dear body yüz güneş kremi: 18,90 TL

Dear body bronzlaştırıcı havuç özlü / Hindistan cevizli yağlı krem: 14,90 TL

Piranha tablet: 649 TL

Piranha full HD Pc kamera. 59,90 TL

Piranha akıllı saat: 69,95 TL

Piranha 2285 bluetooth kulaklık: 29,95 TL

Piranha 9958 bluetooth kulaklık: 59,95 TL

Piranha el fanı: 24,95 TL

Piranha şarj edilebilir soğutucu fan. 49,95 TL

WD 1 TB harici hard disk: 359 TL

Çantalı piknik çantası: 39,95 TL

Sandalye minderi: 7,95 TL

Kral şakir lisanslı çocuk soket çorap: 6,95 TL

Mermer desenli katlanır piknik masası. 69,90 TL

6 çekmeceli saklama dolabı: 139,95 TL

Mermer desenli yer sofrası: 59,90 TL

Elmas sele sepet: 24,95 TL

Elmas kirli çamaşır sepeti: 49,95 TL

Elmas sepet: 11,50 TL

Ütü masası. 95 TL

Kanatlı kurutmalık: 59,95 TL

Diş fırçalık: 1,95 TL

Klozet fırçası / pedallı çöp kovası: 12,50 TL

Vakumlu silikon kaplama ürünler: 15,95 TL

Cem art collection granit kanıyarık tenceresi 24 – 25 cm: 79,95 TL

Cem art collection granit tava: 39,95 TL

Luminarc 32 cm pizza tabağı: 19,95 TL

Luminarc 27 cm opal kase: 19,95 TL

Luminarc 33 cm oval servis tabağı: 19,95 TL

Luminarc oval makana tabağı: 14,95 TL

Süzgeçli kesim panosu / lavabo süzgeci: 9,95 TL

Figürlü dondurma kalıbı: 7,95 TL

Mutfak düzenleyici çeşitleri: 5,50 TL

Pipetli bardak: 4,95 TL

Yuvarlak kase seti 3’lü: 19,95 TL

Seramik çerezlik: 3,50 TL

Karma cam ürünleri. 2 TL

Desenli cam sürahi: 9,95 TL

Plastik ürünler: 4,95 TL

Juno kabin boy valiz: 74,95 TL

Juno orta boy valiz: 84,95 TL

Juno büyük boy valiz: 94,95 TL

Büyük boy tavla: 41,95 TL

Plastik okey takımı: 56,95 TL

Piranha Seyahat boyun yastığı: 11,95 TL

Piranha bel desteği: 11,95 TL











 

Castle izolasyonlu piknik çantası: 29,95 TL


Son Güncelleme: 08.06.2021 21:41
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A 101 10 Haziran 2021 PerşembeA 101 10 Haziran Indirimli ürünler Kataloğu
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