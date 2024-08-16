A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden A101, 15-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Müşterilerine uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler sunmayı hedefleyen A101, bu hafta dolu dolu tam 12 sayfalık bir katalog ile karşımıza çıkıyor. Kampanya kapsamında Jet Ski, karavan, tiny house ve elektrikli moped gibi büyük ve dikkat çekici ürünler yer alıyor. Ayrıca teknolojiden ev tekstiline kadar geniş bir yelpazede ürünler de tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Gelin, A101’in 15-21 Ağustos 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunda neler olduğuna daha yakından bakalım.

A101 15-21 AĞUSTOS 2024 KATALOĞUNDA HANGİ ÜRÜNLER VAR?

A101, bu hafta perşembe gününden itibaren geçerli olacak 15-21 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. “Aldın Aldın” kampanyası kapsamında satışa sunulacak ürünler arasında teknoloji meraklılarından outdoor tutkunlarına kadar herkes için bir şeyler bulunuyor. İşte 15-21 Ağustos A101 kataloğunda yer alan bazı dikkat çekici ürünler:

Kawasaki STX 160 Jet Ski: Yaz aylarının vazgeçilmezlerinden biri olan Jet Ski, A101’in bu hafta sunduğu en dikkat çekici ürünlerden biri. 599.000 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan Kawasaki STX 160 Jet Ski, su sporları tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat.

Tiny House ve Karavan: Son yılların popüler trendlerinden olan tiny house ve karavan, A101 kataloğunda yer alıyor. Küçük ve taşınabilir ev konseptiyle tatil yapmak isteyenler için ideal olan bu ürünler, uygun fiyatlarla A101 mağazalarında müşterileri bekliyor.

APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: Şehir içi ulaşımda pratiklik sağlayan elektrikli moped, bu hafta A101’in sunduğu bir diğer önemli ürün. Hem çevre dostu hem de ekonomik bir ulaşım aracı arayanlar için bu ürün, ideal bir seçenek.

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNDE KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR

A101, teknoloji tutkunlarını da unutmadı. 15-21 Ağustos 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunda yer alan teknolojik ürünler, her bütçeye hitap ediyor.

Samsung 58" 4K Crystal UHD TV: Televizyon ihtiyacınızı karşılayacak bu ürün, yüksek çözünürlüğü ve geniş ekranı ile sinema keyfini evinize taşıyor. Samsung kalitesiyle sunulan bu televizyon, bu hafta A101 mağazalarında uygun fiyatla satışta olacak.

Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge: Evinizde pratik temizlik yapmanızı sağlayacak olan bu ürün, uygun fiyatı ve güçlü emiş gücü ile dikkat çekiyor. Fantom markasının güvenilirliği ile satışa sunulan bu süpürge, özellikle küçük evlerde yer kaplamayan tasarımı ile öne çıkıyor.

Singer 14SH654 Overlok Makinesi: Evde dikiş ve overlok yapmayı sevenler için ideal bir ürün olan Singer 14SH654, A101’in bu haftaki kataloğunda yer alıyor. Kolay kullanımı ve profesyonel sonuçlar elde etmenizi sağlayan bu makine, dikiş meraklılarının ilgisini çekecek.

SPOR VE OUTDOOR ÜRÜNLERİ DE VAR

A101, bu hafta spor ve outdoor ürünlerine de geniş yer ayırıyor. Özellikle bisiklet ve kamp ürünleri, dikkat çekici indirimlerle tüketicilere sunuluyor.

29 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet: Sağlıklı bir yaşam ve eğlenceyi bir arada sunan bu bisiklet, yaz aylarında spor yapmak isteyenler için ideal. Çift amortisörlü yapısı ile hem şehirde hem de arazide kullanım için uygun olan bu ürün, A101’in aktüel kataloğunda yer alıyor.

Kamp Malzemeleri: Yaz aylarında kamp yapmayı sevenler için çadır, uyku tulumu ve kamp sandalyeleri gibi birçok ürün, bu hafta A101 raflarında uygun fiyatlarla bulunabilecek.

EV TEKSTİLİ VE MUTFAK ÜRÜNLERİ DE UNUTULMADI

Ev dekorasyonundan mutfak eşyalarına kadar birçok ürün, bu hafta A101’in aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. Kaliteli ve uygun fiyatlı bu ürünler, evinizin her köşesinde kullanılmak üzere tasarlandı.

Mutfak Ürünleri: Çaydanlık setleri, tencere takımları ve pratik mutfak aletleri gibi çeşitli ürünler, bu hafta A101’de indirimli fiyatlarla satışta olacak. Mutfakta vakit geçirmeyi sevenler için ideal olan bu ürünler, kaliteli yapıları ile uzun ömürlü kullanım sunuyor.

Ev Tekstili: Nevresim takımları, havlu setleri ve halılar gibi birçok tekstil ürünü de bu hafta A101 kataloğunda yer alıyor. Her zevke hitap eden desen ve renk seçenekleriyle sunulan bu ürünler, evinize şıklık katacak.

Şimdi A101 15 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu ile satışa sunulacak olan aktüel ürünleri ve bu ürünlere ait fiyatları listeleyelim;

Philips 65" Ultra HD 4K Led Smart Tv 28.999 TL Philips 40" Full HD Led Smart Tv 10.9999 TL Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.999 TL Samsung 58" 4K Crystal UHD Tv 22.999 TL Omix X15 Cep Telefonu 4.999 TL Lenovo K3 Plus Bluetooth Speaker 399 TL Piranha Portatif Kablosuz Hoparlör 399 TL 29 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 5.899 TL Philips Airfryer 2.699 TL Singer 14SH654 Overlok Makinesi 7.999 TL Kiwi Multi-Kapsül Kahve Makinesi 2.999 TL Kiwi Şarjlı Su Pompası 125 TL Arzum Ar4070 Cleancompact Cyclone Süpürge 2.999 TL Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 1.399 TL Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü 439 TL Arzum AR5038 Perry Saç Kurutma Makinesi 649 TL Aprilla AHC-5038 Tıraş Makinesi 279 TL Kiwi Otomatik Baharat Değirmen Seti 425 TL Fonksiyonlu Rende 149 TL Kawasaki STX 160 Jet Ski 599.000 TL Kawasaki STX 160X Jet Ski 649.000 TL APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 59.990 TL



