Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

A101 12 Eylül 2024'te beyaz eşyadan bulaşık makinelerine kadar birçok üründe büyük indirimler sunuyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 14:23
A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

A101'de 12 Eylül 2024 İndirimleri

A101, 12 Eylül 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunda evini yenilemek isteyenler için birçok fırsat sunuyor. Özellikle beyaz eşya ve küçük ev aletleri, uygun fiyatlarla raflarda yerini alıyor.

Hızla Tükenen Ürünler

Nakit para döneminin zorlu geçtiği günümüzde, marketler sunmuş oldukları haftalık indirimlerle dikkat çekiyor. Bu rekabette A101, anlaşılacağı üzere, müşteri odaklı yaklaşımıyla öne çıkıyor. Stoklarla sınırlı olan bu ürünleri almak isteyen müşterilerin sabahın erken saatlerinde market kapısında yer alması gerektiği belirtiliyor.

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

Öne Çıkan Ürünler ve Fiyatları

  • SEG Çamaşır Makinesi: 10.999 TL
  • Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu: 5.999 TL
  • Arzum Cookart Eco Midi Fırın: 3.299 TL
  • Arzum Pacco El Blender Seti: 1.599 TL
  • Hometech Çelik Kettle: 399 TL
  • Sinbo Saç Kurutma Makinesi: 429 TL
  • Kiwi Kablosuz Dik Süpürge: 2.999 TL
  • Kiwi Buharlı Ütü: 549 TL

  • A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

Bulaşık Makinesi Tableti İndirimi

A101, bulaşık makinesi tabletlerine yönelik yaptığı kampanya ile dikkat çekiyor. Özellikle son yıllarda fiyatlarında artış yaşanan bulaşık tabletleri, A101 sayesinde 36’lı paket halinde yalnızca 149 TL’ye alınabiliyor. Bu fırsattan yararlanmak, temizlik bütçenizi de rahatlatacak bir etkiye sahip.

A101, her perşembe günü düzenlediği indirimiyle 12 Eylül 2024'te de kapılarını açıp, müşterilerine cazip fırsatlar sunmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı
4
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
5
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
6
Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı
7
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

Sosyal Destek Programında Önemli Değişiklikler: Yardımlar Kesilecek

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler

SGK Malulen Emeklilik İçin Geçerli Hastalıklar Listesini Güncelledi!

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı