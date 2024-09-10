A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

A101'de 12 Eylül 2024 İndirimleri

A101, 12 Eylül 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunda evini yenilemek isteyenler için birçok fırsat sunuyor. Özellikle beyaz eşya ve küçük ev aletleri, uygun fiyatlarla raflarda yerini alıyor.

Hızla Tükenen Ürünler

Nakit para döneminin zorlu geçtiği günümüzde, marketler sunmuş oldukları haftalık indirimlerle dikkat çekiyor. Bu rekabette A101, anlaşılacağı üzere, müşteri odaklı yaklaşımıyla öne çıkıyor. Stoklarla sınırlı olan bu ürünleri almak isteyen müşterilerin sabahın erken saatlerinde market kapısında yer alması gerektiği belirtiliyor.

Öne Çıkan Ürünler ve Fiyatları

SEG Çamaşır Makinesi: 10.999 TL

10.999 TL Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu: 5.999 TL

5.999 TL Arzum Cookart Eco Midi Fırın: 3.299 TL

3.299 TL Arzum Pacco El Blender Seti: 1.599 TL

1.599 TL Hometech Çelik Kettle: 399 TL

399 TL Sinbo Saç Kurutma Makinesi: 429 TL

429 TL Kiwi Kablosuz Dik Süpürge: 2.999 TL

2.999 TL Kiwi Buharlı Ütü: 549 TL

549 TL

Bulaşık Makinesi Tableti İndirimi

A101, bulaşık makinesi tabletlerine yönelik yaptığı kampanya ile dikkat çekiyor. Özellikle son yıllarda fiyatlarında artış yaşanan bulaşık tabletleri, A101 sayesinde 36’lı paket halinde yalnızca 149 TL’ye alınabiliyor. Bu fırsattan yararlanmak, temizlik bütçenizi de rahatlatacak bir etkiye sahip.

A101, her perşembe günü düzenlediği indirimiyle 12 Eylül 2024'te de kapılarını açıp, müşterilerine cazip fırsatlar sunmayı hedefliyor.