A101 indirim bayrağını kaldırdı! Toz şeker 80 TL'ye kadar düştü: Kısa süre için geçerli

A101 marketten müthiş indirim! Görenler gözlerine inanamayacak! Detaylar haberimizde.

A101 indirim bayrağını kaldırdı! Toz şeker 80 TL'ye kadar düştü: Kısa süre için geçerli
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Haberi gören A101'e koşuyor! Bu indirim kaçmaz! Sıvı sabun, sıvı deterjan, toz şeker daha pek çok ürün indirimde! İşte detaylar...

A101 FİYAT LİSTESİ YAYIMLANDI

A101 markette vatandaşın yüzünü güldürecek indirim başladı. Pek çok ürün uygun fiyata satışa sunuldu. Ürünler aşağıdaki gibidir: 

Nisanla Saç Düzleştirici 249 TL

Kiwi Otomatik Baharat Değirmeni 199 TL

Nisanla Erkek Bakım Seti 349 TL

Kiwi Şarjlı Su Pompası 89,90 TL

Hascevher Düdüklü Tencere 449 TL

Hascevher Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası 249 TL

Taç Ultra Granit Basık Tencere 399 TL

Taç Ultra Granit Tava 279 TL

Taç Ultra Granit Derin Tencere 399 TL

Yağlık / Sosluk 14,90 TL

Kesme Tahtası ve Rende 55 TL

A101 Fiyat Listesi Yayımlandı

Plastik Organizer Çeşitleri 16,50 TL

Mermer Desenli Katlanabilir Masa 499 TL

Mermer Desenli Yer Sofrası 279 TL

Vega 6 Kişilik Masa Takımı 4 bin 750 TL

L Koltuk 4 bin 250 TL

JWIN 88 Tuşlu Çekiç Aksiyonlu Dijital Piyano 13.990 TL

JWIN Çantalı Keman 1.499 TL

JWIN 61 Tuşlu Org 549 TL

JWIN Ahşap El Davulu 24,90 TL

Kanatlı Kurutmalık 279 TL

Lüks Ütü Masası 619 TL

Pierre Cardin Bay / Bayan Kol Saati 549 TL

16" Takım Çantası 99,90 TL

Bay / Bayan Tam Otomatik Şemsiye 119 TL

English Home Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 299 TL

English Home Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 249 TL

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