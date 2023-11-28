A101 indirim bayrağını kaldırdı! Toz şeker 80 TL'ye kadar düştü: Kısa süre için geçerli
A101 marketten müthiş indirim! Görenler gözlerine inanamayacak! Detaylar haberimizde.
Haberi gören A101'e koşuyor! Bu indirim kaçmaz! Sıvı sabun, sıvı deterjan, toz şeker daha pek çok ürün indirimde! İşte detaylar...
A101 FİYAT LİSTESİ YAYIMLANDI
A101 markette vatandaşın yüzünü güldürecek indirim başladı. Pek çok ürün uygun fiyata satışa sunuldu. Ürünler aşağıdaki gibidir:
Nisanla Saç Düzleştirici 249 TL
Kiwi Otomatik Baharat Değirmeni 199 TL
Nisanla Erkek Bakım Seti 349 TL
Kiwi Şarjlı Su Pompası 89,90 TL
Hascevher Düdüklü Tencere 449 TL
Hascevher Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası 249 TL
Taç Ultra Granit Basık Tencere 399 TL
Taç Ultra Granit Tava 279 TL
Taç Ultra Granit Derin Tencere 399 TL
Yağlık / Sosluk 14,90 TL
Kesme Tahtası ve Rende 55 TL
Plastik Organizer Çeşitleri 16,50 TL
Mermer Desenli Katlanabilir Masa 499 TL
Mermer Desenli Yer Sofrası 279 TL
Vega 6 Kişilik Masa Takımı 4 bin 750 TL
L Koltuk 4 bin 250 TL
JWIN 88 Tuşlu Çekiç Aksiyonlu Dijital Piyano 13.990 TL
JWIN Çantalı Keman 1.499 TL
JWIN 61 Tuşlu Org 549 TL
JWIN Ahşap El Davulu 24,90 TL
Kanatlı Kurutmalık 279 TL
Lüks Ütü Masası 619 TL
Pierre Cardin Bay / Bayan Kol Saati 549 TL
16" Takım Çantası 99,90 TL
Bay / Bayan Tam Otomatik Şemsiye 119 TL
English Home Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 299 TL
English Home Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 249 TL