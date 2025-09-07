DOLAR
Abant Gölü Milli Parkı'nda Sonbahar: Yeşile Sarı ve Kızıl Tonlar Eklendi

Abant Gölü Milli Parkı'nda eylülle birlikte yeşile sarı, kızıl ve kahverengi tonlar eklendi; renkler havadan görüntülendi, ziyaretçiler sonbaharı erken karşıladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 11:05
Abant Gölü Milli Parkı'nda Sonbahar: Yeşile Sarı ve Kızıl Tonlar Eklendi

Abant Gölü Milli Parkı'nda sonbahar renkleri görülmeye başladı

Eylül ayıyla birlikte göl çevresini saran doğal renk cümbüşü ziyaretçileri cezbediyor

Abant Gölü Milli Parkı'nda sonbahar mevsimine girilmesiyle birlikte yeşilin tonlarına sarı, kızıl ve kahverengi tonlar eklendi. Günübirlik tatilcilerin uğrak noktalarından olan milli parkta, yaz aylarında hakim olan yeşil dokunun yerini eylül ayına girilmesiyle farklı renkler almaya başladı.

Parktaki hazan mevsiminin renkleri, gölü çevreleyen ağaçlarda kendini gösterirken, oluşan görsel şölen havadan da görüntülendi. Fotoğraflar ve görüntüler, bölgenin sonbahar paletini net biçimde ortaya koyuyor.

Ailesiyle tatil için Sakarya'dan gelen İrfan Gürbüz, sık sık geldikleri Abant'ta çok güzel bir ortamın bulunduğunu belirterek, bölgeye sonbaharın erken geldiğini ve kışın güzel geçmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

