DOLAR
35,35 0,07%
EURO
36,61 0,22%
ALTIN
2.982,21 -0,28%
BITCOIN
3.304.214,46 0,14%

Abant ve Kartalkaya Kayak Merkezlerinde Yeni Yıl Coşkusu

Abant ve Kartalkaya Kayak Merkezleri, yeni yıl kutlamalarıyla yerli ve yabancı tatilcileri bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 01:57
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 02:10
Abant ve Kartalkaya Kayak Merkezlerinde Yeni Yıl Coşkusu

Yeni Yıla Kayak Keyfi ile Girmek

Türkiye'nin önemli kış turizm destinasyonlarından biri olan Abant ve Kartalkaya Kayak Merkezleri, yeni yıl coşkusuyla dolup taşıyor. Yeni yılı kayak merkezlerinde karşılamak isteyen yerli ve yabancı tatilciler, konakladıkları otellerde canlı müzik eşliğinde akşam yemeği yaparak keyifli anlar geçiriyor.

Karlar Üzerinde Eğlence

Misafirler, otellerinden çıkarak sıfırın altında 5 derecede karlar üzerinde eğlenceli saatler geçiriyor. Kayak merkezindeki bir otelin kayak hocaları, ışıklı kıyafetlerle gece kayağı yaparak tatilcilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Doğanın Kalbinde Eğlence

Akşam saatlerinde, doğal güzellikleri ile öne çıkan Abant Gölü Milli Parkı da yeni yıl kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Burada bulunan Büyük Abant Oteli, yeni yıl etkinlikleri kapsamında düzenlediği eğlencelerle misafirlerini ağırladı. Otelin konukları, ünlü sanatçı Rafet El Roman'ın seslendirdiği şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Yeni Yıla Havai Fişek Gösterisiyle Giriş

Tatilciler, geri sayımın ardından atılan havaifişekler eşliğinde yeni yıla büyük bir coşkuyla girdi. Abant ve Kartalkaya Kayak Merkezleri, bu keyifli deneyimleri yaşamak isteyen herkes için ideal bir adres olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Abant ve Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni...

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Abant ve Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni yıl coşkusu yaşandı. Milli parkta bulunan Büyük Abant Otelinde yeni yıl kapsamında eğlence düzenlendi. Otelin konukları sanatçı Rafet El Roman'ın seslendirdiği şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Abant ve Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni...

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Abant ve Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni yıl coşkusu yaşandı. Milli parkta bulunan Büyük Abant Otelinde yeni yıl kapsamında eğlence düzenlendi. Otelin konukları sanatçı Rafet El Roman'ın seslendirdiği şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Abant ve Kartalkaya Kayak Merkezlerinde Yeni Yıl Coşkusu
2
Sağlık Bakanlığı’na 3550 Temizlik Görevlisi Alımı Başladı! İşte 32.5000 ₺ Maaşla Çalışma Fırsatı ve İlan Numaraları
3
Haluk Levent Hatay'da Depremzedelere Ücretsiz Konser Verdi
4
Amos Antik Kenti'nde Aydınlatma Çalışmaları Tamamlandı
5
Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor
6
Bilecik'te Restore Edilen Kara Mustafa Paşa Camisi İbadete Açılıyor
7
Türk Tarih Kurumu 2024'te 110 Eser Yayınladı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler