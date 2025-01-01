Abant ve Kartalkaya Kayak Merkezlerinde Yeni Yıl Coşkusu

Yeni Yıla Kayak Keyfi ile Girmek

Türkiye'nin önemli kış turizm destinasyonlarından biri olan Abant ve Kartalkaya Kayak Merkezleri, yeni yıl coşkusuyla dolup taşıyor. Yeni yılı kayak merkezlerinde karşılamak isteyen yerli ve yabancı tatilciler, konakladıkları otellerde canlı müzik eşliğinde akşam yemeği yaparak keyifli anlar geçiriyor.

Karlar Üzerinde Eğlence

Misafirler, otellerinden çıkarak sıfırın altında 5 derecede karlar üzerinde eğlenceli saatler geçiriyor. Kayak merkezindeki bir otelin kayak hocaları, ışıklı kıyafetlerle gece kayağı yaparak tatilcilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Doğanın Kalbinde Eğlence

Akşam saatlerinde, doğal güzellikleri ile öne çıkan Abant Gölü Milli Parkı da yeni yıl kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Burada bulunan Büyük Abant Oteli, yeni yıl etkinlikleri kapsamında düzenlediği eğlencelerle misafirlerini ağırladı. Otelin konukları, ünlü sanatçı Rafet El Roman'ın seslendirdiği şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Yeni Yıla Havai Fişek Gösterisiyle Giriş

Tatilciler, geri sayımın ardından atılan havaifişekler eşliğinde yeni yıla büyük bir coşkuyla girdi. Abant ve Kartalkaya Kayak Merkezleri, bu keyifli deneyimleri yaşamak isteyen herkes için ideal bir adres olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Abant ve Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni yıl coşkusu yaşandı. Milli parkta bulunan Büyük Abant Otelinde yeni yıl kapsamında eğlence düzenlendi. Otelin konukları sanatçı Rafet El Roman'ın seslendirdiği şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Abant ve Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni yıl coşkusu yaşandı. Milli parkta bulunan Büyük Abant Otelinde yeni yıl kapsamında eğlence düzenlendi. Otelin konukları sanatçı Rafet El Roman'ın seslendirdiği şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.