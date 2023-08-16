Adana, Afyon, Mersin, Şanlıurfa ve Gaziantep'e önemli duyuru! O tarihe kadar tüm önlemleri alın

Balkan soğuklarının etkisi altına girdiği dönemde, Türkiye, Arabistan üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla karşılaşıyor. Arabistan sıcaklarının bugünden itibaren ülkemize ulaşmasıyla, özellikle Doğu Akdeniz bölgesindeki Hatay, Adana ve Kilis illerinde yüksek sıcaklıklar hissediliyor.

SICAKLIKLAR ARTACAK





Hava Forum, Türkiye için yeni bir tarih ve duyuru daha yaparak önemli bilgiler paylaştı. Bu duyuruda, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Mersin, Afyon, Uşak gibi bölgelerde yer alan illerimizin bir süre daha sıcaklarla başa çıkmak zorunda kalacağı vurgulandı:

"Sıcak havadan etkilenen vatandaşlarımızdan, lütfen 8-10 gün daha sabırlı olmalarını rica ediyoruz. Ardından durum normale dönmeye başlayacak ve serinlemeye doğru bir geçiş başlayacak. Özellikle önümüzdeki 8-10 gün boyunca, İç Anadolu, İç Ege, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki vatandaşlarımız dikkatli olmalı..."

Bu süreçte, sıcaklıkların etkisinden rahatsızlık duyan bireylerden, biraz daha dayanmaları isteniyor. Daha sonrasında ise daha ılıman bir hava kendini hissettirecek. Özellikle İç Anadolu, İç Ege, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları önem arz ediyor.